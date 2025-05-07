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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Moskova yolunda mahsur kaldı! İki ülke hava sahasını kapattı

Kaynak: Dış Haberler
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic Moskova yolunda mahsur kaldı! İki ülke hava sahasını kapattı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Litvanya ve Letonya, Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic'in Moskova'ya gerçekleştireceği uçuşu engelleyerek hava sahalarını kapattı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vucic, Moskova'da düzenlenecek Zafer Günü Geçit Töreni'ne katılmak üzere yola çıkmak istedi ancak beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Kurir gazetesinin haberine göre, Litvanya ve Letonya, Vucic'in uçağının Moskova'ya ulaşmasını engellemek amacıyla hava sahalarını kapattı.

Litvanya  "teknik ve diplomatik koşullar" gerekçesiyle karar alırken, Letonya ise "uçuşun amacının siyasi hassasiyeti" gerekçesiyle yasak uyguladı.

ZAFER GÜNÜ'NE KATILAMAYACAK MI?

Alexander Vucic, Moskova’da düzenlenecek olan Zafer Günü Geçit Töreni'ne davet edilen konuklar arasındaydı. Ancak 3 Mayıs'ta yaşadığı sağlık problemi nedeniyle ABD ziyaretini erken sonlandıran Vucic'in Moskova ziyaretine gölge düştü.

Belgrad'a dönüşünün ardından hastaneye kaldırılan Sırp liderin sağlık durumu nedeniyle seyahati şüpheyle karşılanmıştı.

ZELENSKİY’DEN TEHDİT GİBİ UYARI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise 9 Mayıs’ta Moskova’ya gidecek ülke temsilcilerini uyararak “Rusya topraklarında olanlardan sorumlu olamayız. Size onlar güvenlik sağlıyor ve bu yüzden size hiçbir garanti vermeyeceğiz” dedi. 

Kaynak: Dış Haberler

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