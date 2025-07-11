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Karar Meclis'ten geçti! Bu işi yapanlar artık 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karar Meclis&#039;ten geçti! Bu işi yapanlar artık 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacak
Turizm, Çalışma, İzin, Kanun, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turizm sektörü çalışanlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar alındı. Meclis'te kabul edilen düzenleme ile turizm çalışanlarının izin yapabilmesi için 10 gün çalışması gerecek. İşte detaylar...

TBMM'de kabul edilen düzenleme ile turizm sektöründe çalışma günleriyle ilgili değişikliğe gidildi. Turizm sektörü özelinde genel kuralın dışına çıkıldı. 

TURİZM SEKTÖRÜNDE YENİ DÖNEM 

İş Kanunu'nun 46. maddesine göre ise işçinin haftalık tatil yapabilmesi için 6 gün çalışması gerekiyordu. Haftalık tatilinde çalışılması durumunda ise kanuna göre "fazla çalışma ücreti" yüzde 50 zamlı ödeniyor. İzin kullanmak isteyen işçiye ise 1,5 gün izin verilmesi gerekiyor. Ancak son düzenleme turizm çalışanları için farklı bir karar alındı.

Karar Meclis'ten geçti! Bu işi yapanlar artık 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacak - 1. Resim

10 GÜN ÇALIŞIP 1 GÜN İZİN YAPACAKLAR 

Habertürk'te yer alan habere göre, yapılan değişikle turizm sektöründe 10 gün çalışıldıktan sonra 1 gün izin yapılacak. Yani işçiler 1 gün izin yapabilmek için 6 gün yerine 10 gün çalışacak. Hafta tatilinde çalışan işçi fazla çalışma yapmış sayılmayacak. 

Karar Meclis'ten geçti! Bu işi yapanlar artık 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacak - 2. Resim

Kanun değişikliğinde, kullanılmadığı için biriken hafta tatillerinin kaç gün içinde telafi edileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. Yargıtay telafi süresi konusunda bir içtihat oluşturmadığı müddetçe, kanunun bu haliyle, turizm sektöründe işveren isterse işçiye tüm sezon boyunca 11 günde bir hafta tatili yaptırabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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