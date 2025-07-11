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1.2 milyar liralık dev yatırım! Koç Holding bu sektöre ilk kez giriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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1.2 milyar liralık dev yatırım! Koç Holding bu sektöre ilk kez giriyor
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Koç Holding çatısı altında faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası devasa bir yatırımla kripto para işine giriyor. Dev banka 1.2 milyar TL sermaye ile kripto varlık alım-satım platformu kuracak. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada detaylar paylaşıldı.

Koç Holding'in iştiraki Yapı Kredi Bankası, dikkat çeken bir yatırıma hazırlanıyor. Banka, kripto para alım satım platformu kurmak için yeni bir şirket kuruyor.

1.2 milyar liralık dev yatırım! Koç Holding bu sektöre ilk kez giriyor - 1. Resim

1 MİLYAR 185 MİLYON TL SERMAYE ARTIRIMI 

Yeni şirketin Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. bünyesinde kurulacağını, sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla sermaye artırımlarına bankanın katılacağı belirtildi. Söz konusu girişim için 1 milyar 185 milyon TL'ye kadar sermaye artırımı yapılacak.

1.2 milyar liralık dev yatırım! Koç Holding bu sektöre ilk kez giriyor - 2. Resim

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Banka Yönetim Kurulu tarafından; sermayesinin tamamı Bankamıza ait olan Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş. sahipliğinde, ilgili izinlerin alınması koşuluyla kripto varlık alım satım platformu faaliyetinde bulunmak üzere kurulması öngörülen şirketin sermaye ihtiyacının karşılanması amacıyla; Yapı Kredi Finansal Teknolojiler A.Ş.'nin 26 Mart 2026 tarihine kadar yapılacak olan toplam 1.185.000.000 TL tutarına kadar sermaye artırımlarına Bankamızın katılmasına ve gerekli her türlü başvuru ve işlemin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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