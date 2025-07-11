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Genç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Genç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Lüks bir yatta hosteslik yapan 20 yaşındaki Paige Bell, Bahamalar gezisi sırasında teknenin makine dairesinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kan donduran olay, geçen perşembe günü 9.5 milyon sterlinlik lüks tekne Far From It'in Bahamalar'da bulunan Harbour Adası'na demirlediği sırada gerçekleşti. 

AĞIR YARALI OLARAK BULUNDU

Meslektaşlarının kayıp ihbarı üzerine harekete geçen yetkililer, 20 yaşındaki genç hostesi lüks teknenin makine dairesinde ağır yaralı ve yarı çıplak halde buldu. 

Genç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktı - 1. Resim

CESETLE BİRLİKTE BULUNDU

Paige'in cesediyle birlikte aynı yatta çalışan 39 yaşındaki Munoz isimli bir teknisyen de ağır yaralı halde bulundu. Polis, adamın bileklerini kestiğini ve olay yerinde elinde bir bıçakla bulunduğunu açıkladı.Olay sonrası teknisyen gözaltına alındı ve cinayetle suçlandı. Cinayetin nedeni henüz netleşmedi ancak Paige'in saldırıya direnmeye çalıştığı düşünülüyor.

Genç hostesin sır ölümü! Cesedi makine dairesinden çıktı - 2. Resim

''ANLATILAMAYACAK KADAR BÜYÜK BİR ACI''

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yaşayan Paige'in ailesi yaptığı açıklamada duygularını şöyle ifade etti:

"Kızımızı eve getirmek ve onu hayattan koparan bu canavardan hesap sormak için Bahamalar'a gidiyoruz. Bu acı, anlatılamayacak kadar büyük. Üstelik yurt dışında adalet aramak hem zor hem de çok maliyetli.''

Bu hafta 21 yaşına girecek olan Paige’nin ölümü sevenlerini derinden sarsarken, olaya ilişkin incelemeler sürüyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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