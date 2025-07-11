Trump'tan 'Gazze kasabı'na izin yok! İşgal planını reddettiler

Gazze kasabı Netanyahu, 60 günlük ateşkes sürecinde işgal ettiği Gazze’yi “terk etmeme” planını Trump yönetimine sundu. Ancak Beyaz Saray yönetimi, “Böyle bir planı Amerika olarak kabul etmiyoruz” diyerek karşı çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta içerisinde kabul ettiği katil İsrail’in soykırımcı siyonist Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de 60 gün olması planlanan ateşkes ile ilgili sunduğu bazı planları kabul etti.

Amerikan basınının Beyaz Saray kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Başkan Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer Beyaz Saray’da ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in 60 günlük ateşkes sürecinde Gazze Şeridi’nde hangi sınırlara çekileceği ele alındı.

ARA BULUCU DA REDDETTİ

Görüşmede İsrail ordusunun bir önceki ateşkese göre çok daha küçük bir alandan çekilmesine ilişkin bir haritayı sunan Dermer’e Witkoff ile ara bulucu ülke Katar’ın temsilcisi, İsrail’in ateşkes için önerdiği işgal haritasının kabul edilemeyeceğini söyledi. Witkoff, “Smotrich planı” gibi görünen ve Gazze Şeridi’nin büyük bölümünde işgalin sürdürülmesini öneren haritanın Trump yönetimi için uygun olmadığını kaydetti.

NETANYAHU ZORDA

İsrailli Bakan Dermer ise, böyle bir cevabın Başbakan Netanyahu’yu muhalefet karşısında zor duruma düşüreceğini söyledi. Dermer, Netanyahu’nun, aşırı sağcı iktidar koalisyonundan “büyük tavizler” verilmemesi yönünde yoğun baskı gördüğünü savundu. Ancak Amerikalı yetkili Witkoff ile Katar temsilcisi geri adım atmayacaklarını söyleyerek, Beyaz Saray’ın istediği şekilde bir plan hazırlanması gerektiğini iletti. Bilindiği gibi, Başkan Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

“ATEŞKESE ÇOK YAKINIZ”

Bu arada, Trump, Beyaz Saray’da Afrikalı liderlerle yaptığı yemekli toplantıda, Gazze Şeridi’ndeki ateşkes görüşmeleriyle sürecin olumlu ilerlediğini söyledi. Trump, “Gazze ve üzerinde çok uğraştığımız diğer tüm konular hakkında kesin bir şey yok, ancak bir anlaşmaya, bir tür uzlaşmaya varma ihtimalimiz çok yüksek. Muhtemelen size bir anlaşmaya çok yaklaştığımızı söyleyebilirim. Bu hafta olmazsa belki gelecek hafta bir şansımız olduğunu düşünüyorum. Ateşkes istiyoruz, barış istiyoruz. Esirleri geri almak istiyoruz. Ve sanırım bunu başarmaya yakınız. Başaramazsak durum çok umut verici görünmüyor. Bu benim istediğim bir şey değil” açıklamasında bulundu.