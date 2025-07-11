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Kapkaça uğrayan kadın dehşeti yaşadı! Yerde sürüklediler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kapkaç, Adana, Çukurova, Kadın, Motosiklet, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da Esra A., yolda yürüdüğü sırada motosikletli 2 kişinin kapkaçına uğradı. Kapkaç sırasında dengesini kaybedip yere düşen şüphelilerden biri kadının da sürüklenmesine neden olurken, o anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

13 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde Esra A.'nın çantası kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Kapkaç sırasında dengesini kaybedip yere düşen şüphelilerden biri, kadının da sürüklenmesine neden oldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, tedavisinin ardından taburcu edildi. Çalınan çantada kredi kartları, cep telefonu ve yaklaşık 6 bin lira nakit para olduğu öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Şüpheliler, aynı gün birkaç saat sonra Emine A. adlı başka bir kadını da hedef aldı. Ancak bu kez başarılı olamayan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Kapkaç olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Bölgedeki 100 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen polis, motosikleti süren kişinin K.A., kapkaç yapanın ise S.Y. olduğunu tespit etti. Farklı adreslerde saklanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Kapkaça uğrayan kadın dehşeti yaşadı! Yerde sürüklediler - 1. Resim

İFADELERİ "PES" DEDİRTTİ

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerden K.A.'nın "Alkollüydüm, hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Diğer şüpheli S.Y.'nin ise "Motora bindim doğru, ama kapkaç yapmadım" diyerek kendini savunduğu bildirildi.

Öte yandan, kapkaç anı saniye saniye güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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