Ay toprağından yakıt üretecekler! Uzayda su savaşlar mı başlıyor?

Çinli araştırmacıların geliştirdiği yeni "fototermal strateji" sayesinde Ay toprağından çıkarılan su, karbondioksitle reaksiyona girerek karbonmonoksit, hidrojen ve oksijen gibi roket yakıtı olarak kullanılabilecek gazlara dönüştürülüyor. Bu yöntemin, Ay'da enerji üretimi ve astronotların solunumundan elde edilen karbondioksitin geri dönüştürülerek yakıta çevrilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Çinli araştırmacılar, Ay toprağından su çıkararak bunu yakıta dönüştüren yeni bir yöntem geliştirdiklerini açıkladı.

"Joule" dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, geliştirilen "fototermal strateji" sayesinde Ay regolitinden (toprağından) çıkarılan su, karbondioksit ile reaksiyona sokularak karbonmonoksit, hidrojen ve oksijen gazına dönüştürülebiliyor.

Bu yöntem, Ay'da insan hayatını sürdürülebilir kılma ve uzun vadeli uzay keşifleri için önemli bir adım olarak görülüyor.

DÜNYA'DAN SU TAŞIMAK ÇOK MALİYETLİ

Araştırmacılar, Dünya'dan Ay'a su taşımanın litresi yaklaşık 22 bin dolar (galonu 83 bin dolar) maliyeti nedeniyle sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Bunun yerine, Ay'da bulunan kaynakları kullanmanın insanlığın uzay kolonileri kurmasında kritik bir rol oynayacağı belirtildi.

"AY TOPRAĞININ 'BÜYÜSÜNE' ŞAŞIRDIK"

Çalışmanın ortak yazarlarından Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Prof. Lu Wang, "Ay toprağının sahip olduğu 'büyüyü' hiç bu kadar net görmemiştik. En şaşırtıcı olan, bu entegre yöntemin başarılı sonuçlar vermesi oldu" dedi.

Wang, "Su çıkarma ve fototermal kataliz işleminin tek adımda yapılabilmesi, enerji verimliliğini artırıyor ve altyapı maliyetlerini düşürüyor" ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN CHANG'E-5 ÖRNEKLERİYLE TEST EDİLDİ

Ekip, yöntemlerini test etmek için Çin'in Chang'E-5 görevinden (Kasım 2020'de fırlatılmış ve Ay'ın yakın yüzeyinden örnekler toplamıştı) getirilen gerçek Ay toprağı örneklerini kullandı. Laboratuvar ortamında başarılı sonuçlar alınsa da, Ay yüzeyindeki radyasyon, düşük yerçekimi ve aşırı sıcaklık değişimleri gibi faktörlerin pratikte zorluk çıkarabileceği belirtildi.

ASTRONOTLARIN NEFESİNDEKİ KARBONDİOKSİT YAKITA DÖNÜŞECEK

Araştırmacılar, çıkarılan suyun astronotların soluduğu karbondioksiti yakıta çevirmek için de kullanılabileceğini öne sürdü. Bu sayede, Ay üssünde enerji üretimi ve geri dönüşüm sağlanabilecek.

ÇİN, 2035'E KADAR AY ÜSSÜ KURMAYI PLANLIYOR

Bu buluş, Çin'in uzay programındaki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yirmi yıl önce uzay yarışında geride olan Çin, şimdi 2035 yılına kadar Ay'da kalıcı bir üs kurmayı hedefliyor. ABD'nin NASA bütçesindeki kesintiler ve uzay bilimine verdiği önceliği azaltması nedeniyle, Çin'in bu alanda ABD'yi geçme ihtimali de gündemde.