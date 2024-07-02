Ayin sırasında izdiham çıktı! 87 ölü, çok sayıda yaralı var
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıktı. Korkunç olayda 87 kişi hayatını kaybetti.
NDTV kanalının haberine göre Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.
ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR
Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." ifadelerini kullandı. Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı