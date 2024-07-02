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Ayin sırasında izdiham çıktı! 87 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir ayinde izdiham çıktı. Korkunç olayda 87 kişi hayatını kaybetti.

NDTV kanalının haberine göre Uttar Pradeş'in Hathras bölgesinde bulunan Sikandara Rau kasabasında düzenlenen "satsang" adlı toplu dua etkinliği esnasında izdiham meydana geldi.

ARALARINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Eyalete bağlı Etah bölgesi yetkililerinden Dr. Umesh Kumar Tripathi, konuya ilişkin açıklamasında, "İzdihamda 87 kişi öldü. Yaralıların bazıları hastanelere kaldırıldı." ifadelerini kullandı. Kıdemli polis Rajesh Kumar da izdihamda ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu belirtti.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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