CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü'nün yolunu kesti! Sorularını duyan kulaklarına inanamadı

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu keserek hesap sordu. Müftüye camiye gitmesi üzerinden yüklenmeye çalışan Tanal, son olarak şehrin temizliğinden müftülüğü sorumlu tutarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Kendisini tanıtan Tolan, CHP'li vekile yeni bir cami açıldığını ve oraya gittiğini söyledi.

SORULARIYLA BEZDİRDİ

O anlar kamera ile kayıt altına alınırken aracından indirdiği Tolan’a hesap soran Tanal, önce müftüyü hedef alarak "Sen nasıl müftüsün caminin yolunu bilmiyor musun?" dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Müftü Tolan "Burada 2.200 cami var. Yeni bir cami açıldı oraya gidiyorum nasıl bilebilirim" cevabını verdi.

ŞEHRİN TEMİZLİĞİNDEN MÜFTÜYÜ SORUMLU TUTTU

Bununla da yetinmeyen CHP'li vekil daha sonra etrafı göstererek "Bu şehrin hali nedir peki? İl Müftülüğü olarak temizlik için ne dersiniz? Temizlik imandandır diyorsunuz” dedi. Bu sözler karşısında daha fazla sinirlerine hakim olamayan Müftü Tolan ise aracına binerek bölgeden uzaklaştı.