Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü'nün yolunu kesti! Sorularını duyan kulaklarına inanamadı

CHP'li Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü'nün yolunu kesti! Sorularını duyan kulaklarına inanamadı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu keserek hesap sordu. Müftüye camiye gitmesi üzerinden yüklenmeye çalışan Tanal, son olarak şehrin temizliğinden müftülüğü sorumlu tutarak izleyenleri şaşkına çevirdi.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın yolunu kesti. Kendisini tanıtan Tolan, CHP'li vekile yeni bir cami açıldığını ve oraya gittiğini söyledi.

SORULARIYLA BEZDİRDİ

O anlar kamera ile kayıt altına alınırken aracından indirdiği Tolan’a hesap soran Tanal, önce müftüyü hedef alarak "Sen nasıl müftüsün caminin yolunu bilmiyor musun?" dedi. Bu sözler karşısında şaşıran Müftü Tolan "Burada 2.200 cami var. Yeni bir cami açıldı oraya gidiyorum nasıl bilebilirim" cevabını verdi.

ŞEHRİN TEMİZLİĞİNDEN MÜFTÜYÜ SORUMLU TUTTU

Bununla da yetinmeyen CHP'li vekil daha sonra etrafı göstererek "Bu şehrin hali nedir peki? İl Müftülüğü olarak temizlik için ne dersiniz? Temizlik imandandır diyorsunuz” dedi. Bu sözler karşısında daha fazla sinirlerine hakim olamayan Müftü Tolan ise aracına binerek bölgeden uzaklaştı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü’nde fabrikada çıkan yangın kısa süre içerisinde söndürüldü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Prof. Dr. Bekir Karasu cinayetinin sır perdesi aralandı! Ön otopsi raporu çıktı - GündemProf. Dr. Bekir Karasu cinayetinin sır perdesi aralandı!MİT ve Jandarma'dan ortak operasyon! İsveçli Zozan Baransson Nusaybin'de yakalandı - GündemMİT'ten operasyon! Zozan Baransson yakalandıSuriyelilere vergi muafiyeti var mı? İletişim Başkanlığı her şeyi açıkladı - GündemSuriyelilere vergi muafiyeti var mı?Sarıyer'de bıçaklı saldırgan yabancı uyrukluları tehdit etti! Kıskıvrak yakalandı - GündemBıçaklı saldırgan yabancı uyrukluları tehdit etti3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldü - Gündem3 kardeş ile tartışan Alp Avcı çıkan kavgada öldürüldüSigara içenlere izmarit ve çakmak uyarısı: Güneşi görecek yere koymayın - GündemSigara içenlere hayati uyarı! Ölüme sürüklüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...