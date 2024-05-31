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Bakan Fidan: NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olmasını istemiyoruz

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Nato, Ukrayna, Haber

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olma ihtimaline karşı açıklama geldi. Prag'da süren kritik zirve sonrası konuşan Bakan Fidan, "NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olmasını istemiyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO’nun Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı için Çekya’nın başkenti Prag’da NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olma ihtimaline karşı açıklamada bulundu. Fidan, "NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olmasını istemiyoruz. Bu bölgesel yaygınlaşmayı ve krizleri beraberinde getirir." dedi.

Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye olarak NATO zemininde görüşlerimizi yüksek sesle bir kez daha dile getirdik. Ukrayna meselesi özellikle gündemimizdeydi. Ukrayna'ya yardımların devam etmesinin ve caydırıcılık konusunu destekliyoruz. Ama NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşının bir parçası olmasını istemiyoruz. Bu görüşümüz genel kabul gördü. Bu bölgesel yaygınlaşmayı ve krizleri beraberinde getirir. Türkiye'nin Ukrayna'ya desteği tamdır. Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye'nin iradesini açık seçik ortaya koymuştur."

Düzenleyen:  - Dünya
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