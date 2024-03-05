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Haberler > Dünya > Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı: "Harekete geçmeliyiz abluka kırılmalı"

Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı: "Harekete geçmeliyiz abluka kırılmalı"

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı’nda konuştu. Bakan Fidan, "Harekete geçmeliyiz abluka kırılmalı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı. Toplantıda konuşan Bakan Fidan, "Gazze'de abluka kırılmalı" diyerek İslam ülkelerine harekete geçme çağrısı yaptı.

İSLAM ÜLKELERİNE HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’nin etrafındaki abluka kırılmalı, şu anda bu yapılmalı. Hepimiz İsrail'in, insani yardımı savaşta bir silah olarak kullandığını biliyoruz." dedi.

Bakan Fidan, "Bu tek taraflı bir eylem dahi olsa (Gazze konusunda) derhal harekete geçmemiz yönünde büyük bir beklenti var." ifadelerini kullandı.

Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı:

İSRAİL'İN CEZALANDIRILMAMASI UTANÇ VERİCİ

Gazze'deki yıkıma dikkati çeken Fidan, "5 ay süren acımasız ve yoğun bombardımanın sonrasında Gazze büyük ölçüde yaşanmaz hale geldi." ifadesini kullandı.

Ailelerin ve nesillerin tamamının kaybolduğuna dikkati çeken Fidan, bu acının kelimelerle tarif edilemeyeceğini dile getirdi.

Fidan, "utanç verici bir cezasızlığa" tanık olunduğunu vurgulayarak, "İsrail katliamlar, zulümler, her türlü suçu işlemeye devam ediyor fakat sorumlu tutulmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı:

Söz konusu durumun umutsuzluğu körüklediğini belirten Fidan, "Bu, çaresizliği artırıyor ve adaleti kendileri sağlamak isteyenleri teşvik ediyor. Sokaklarımız duygusal olarak kışkırtılmış ve gergin durumda." diye konuştu.

Fidan, diplomasideki tüm araçların kullanıldığını vurgulayarak, "Bugün grubun çabaları sayesinde uluslararası toplumun ezici çoğunluğu, acil ateşkes ve iki devletli çözümden yana." ifadesini kullandı.

Bu durumun kendilerini kayıtsız kalmaya ve hafife almaya itmemesi gerektiğine işaret eden Fidan, "İsrail'deki aşırılıkçı ve ırkçı hükümet bir kez daha dünyayı kandırmaya çalışıyor." görüşünü dile getirdi.

Fidan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, "Refah'ta tuzağa düşürülen Filistinlilere" yönelik bir operasyonun "şart olduğu" propagandasını yaptığını vurgulayarak, "İsrail, bizim çok iyi bildiğimiz her türlü yol ve yönteme başvuracaktır." dedi.

Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı:

TOPLANTI ÖNCESİ İKİLİ TEMAS

Bakan Fidan, toplantı öncesinde Tunuslu ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü. Bakan Fidan ikili temaslar çerçevesinde önce Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışında Yaşayan Tunuslular Bakanı Nebil Ammar ile görüştü.

Bakan Hakan Fidan'dan İİT'de Gazze mesajı:

Bakan Fidan daha sonra İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya geldi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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