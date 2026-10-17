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Balık tutarken feci şekilde can verdi! Dev timsah adamı suya çekip...

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Balık tutarken feci şekilde can verdi! Dev timsah adamı suya çekip...
Başlık ResmiBalık tutarken feci şekilde can verdi! Dev timsah adamı suya çekip...

ABD’nin Florida eyaletinde balık tutan 71 yaşındaki Steve Hamilton, yaklaşık 3,6 metrelik timsahın saldırısına uğradı. Yaşlı adamı suya çekerek ölümüne neden olan timsahın saldırısı bölgede paniğe sebep oldu.

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ABD'nin Florida eyaletinde bir gölet kenarında balık tutan yaşlı adam, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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BALIK TUTARKEN TİMSAH SALDIRDI

CBS televizyonunun haberine göre, Florida'nın Winter Garden bölgesinde, Apopka Gölü'ne bağlanan küçük göletlerin bulunduğu Dr. Bradford Anıt Parkı'nda timsah saldırısı yaşandı.

71 yaşındaki Steve Hamilton, anıt parktaki göletin kenarında balık tuttuğu sırada yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısına uğradı. Timsahın suya çektiği Hamilton, saldırı sonucu hayatını kaybetti.

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ÖNCE SALDIRDI SONRA SUYA ÇEKTİ

Winter Garden Polis Departmanından Yüzbaşı Michael Mason, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hamilton kıyıda durduğu sırada timsahın saldırarak onu suya çektiğini belirtti.

Mason, “Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil.” dedi.

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APOPKA GÖLÜ TİMSAH DOLU

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasına göre Apopka Gölü, eyalette timsah popülasyonuyla biliniyor.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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