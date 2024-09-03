Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek

Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sel felaketiyle zor günler yaşayan Bangladeş'te 71 kişi hayatını kaybetti. 11 bölgede 580 bin aile mahsur kalırken suyun çekilmesiyle hastalıkların artmasından endişe ediliyor. 

Bangladeş muson yağmurlarının etkisi altında. Ülke son iki haftadır adeta felaketi yaşarken 5 milyon kişi selden etkilendi. 

Milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı yağışlarda 71 kişi de hayatını kaybetti.

Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek - 1. Resim

MİLYONLARCA DOLARLIK ZARAR

Yetkililer, selin vurduğu 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek - 2. Resim

Öte yandan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi.

Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek - 3. Resim

BEŞ BİN KİŞİ HASTANELİK OLDU

Sel sularının çekilmesinin ardından su kaynaklı hastalıkları artmasından endişe ediliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin kişinin ishal, cilt enfeksiyonu ve yılan sokması şikayetiyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.

Bangladeş resmen felaketi yaşıyor! Sel salgın hastalık getirecek - 4. Resim

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Traktör devrildi, hala yeğen feci şekilde can verdiSinem Yıldız'ın Perihan Savaş ve Derya Tuna yorumu dikkat çekti!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da seçim tartışması: Oy pusulalarında 'tahrifat' belirlendi - DünyaAlmanya'da seçim tartışması: Pusulalarda 'tahrifat' varRusya'dan Poltava'ya balistik füzeli saldırı! Ölü sayısı 40'ı aştı - DünyaRusya'dan Poltava'ya füzeli saldırı! Çok sayıda ölü varÖnce ortaokul ve lise, şimdi ise ilkokul! Hollanda cep telefonu kullanımını yasakladı - DünyaHollanda okullarda cep telefonu kullanımını yasakladıKörfez Savaşı'ndan sonra bir ilk! İsviçre Bağdat Büyükelçiliği'ni açtı - DünyaKörfez Savaşı'ndan sonra bir ilk!'Alışverişle' kurulan ABD: Florida'ya 5, Alaska'ya 7 milyon dolar... - Dünya'Alışverişle' kurulan ABD: Florida'ya 5 milyon...Kongo'da cezaevinden firar girişimi: 129 kişi hayatını kaybetti - DünyaCezaevinden firar girişimi: 129 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...