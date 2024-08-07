Bangladeş'te bir devir kapandı! Halk heykelleri yıkıyor

Ülkenin kurucusu Muciburrahman ve kızı Şeyh Hasina döneminde 60 bin ehlisünnet Müslüman’ın öldürüldüğünü söyleyen Bangladeşli araştırmacı Moshiur “Yıllardır sergilenen tavır başarıya ulaştı” dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Güney Asya’nın 180 milyonluk nüfusu ile en büyük devleti olan Bangladeş’te 16 yıllık Hasina dönemi sona erdi. Ülkeyi demir yumrukla yöneten 76 yaşındaki Şeyh Hasina’ya karşı “kota protestosu” olarak başlayan ve son iki ayda 1.500’ü aşkın sivilin öldürüldüğü olaylar siyasi boyut kazandı ve milyonlarca kişinin başkent Dakka’ya başlattığı yürüyüş sonrası Hasina istifasını sundu.

Bangladeşli araştırmacı Moshiur Rahman, Müslümanların birçok önderini kaybettiği baba Muciburrahman ve kızı Şeyh Hasina’nın 24 yıllık iktidar dönemlerinde 60 bin ehlisünnet Müslüman’ın acımasızca öldürüldüğünü ve bugünkü sonucun büyük bedeller ödenerek elde edildiğini söyledi. Sivil Diplomasi Merkezi Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir de Bangladeş’te olanları salt ABD, Çin, Avrupa ve Hindistan gibi haricî aktörler üzerinden okumanın yanlış olacağını, geçtiğimiz dönem küçük ve ayrıcalıklı bir azınlık dışında Bangladeş Müslümanlarının yıllardır sergilediği tavrın kısmen başarıya ulaştığını kaydetti.

HİNDİSTAN SABOTE EDİYOR

Bangladeş’te şehit yakınlarına kamu hizmetlerinde verilen kotanın kısıtlanması ve bu karara verilen tepkiler olayların ilk çıkış sebebi oldu. Devrilen Şeyh Hasina yönetiminin Hindistan güdümlü bir politika izlediğini, Müslümanları sindirme yoluna giderek Hindu azınlığa ekonomi, güvenlik, eğitim gibi alanlarda büyük ayrıcalıklar tanındığını anlatan Bangladeşli araştırmacı Moshiur Rahman yaşananlara dair şu bilgileri verdi: "Cemaat-i İslami yönetimi Müslüman gençlere ‘Hindu tapınaklarını koruyun’ talimatı verdi. Çünkü Hindistan’ın Bangladeş üzerine yaptığı hesaplar bozuldu. Mevcut durumdan son derece rahatsızlar ve sabote amaçlı girişimlerde bulunuyorlar. Meşru bir gerekçe üretebilirlerse askeri müdahale seçeneğine bile başvurabilirler. Bugün sürekli ‘Hindu tapınakları yakılıyor’ haberlerinin yapılma sebebi de bu.

YUTMAK İSTİYORLAR

Hindu yönetimi daha önce egemen ülke statüsü kazanan Haydarabat ve Sikkim’i aynı oyunlarla yuttu ve kendi eyaleti yaptı. Bangladeş’te Hindistan’ın tam kalbinde Ön Asya’nın en büyük nüfusuna sahip bir ülke. Bizi de yutmak ve tamamen kendi topraklarına katmak istiyor. Bu belirsizlik son ermeli."

ÖZDEMİR: HALK ZAFER KAZANDI

Sivil Diplomasi Merkezi Koordinatörü İsmail Mansur Özdemir “Bangladeş yüzde 95 oranında Müslümanlardan oluşan bir ülke. Ancak geçtiğimiz yıllarda siyasi tablo farklı bir dağılım gösterdi. Küçük bir azınlık Müslümanları devre dışı bırakan hatta Cemaat-i İslami gibi Bangladeş’in bel kemiği bir partiyi terör örgütü ilan edecek kadar ileri gitmişti. Mevcut hâli ile halk Hindistan’a karşı bir zafer kazandı. Ancak çok dikkatli olunmazsa Asya’da Sri Lanka, Afrika ve Orta Doğu’da ise Mısır, Tunus, Suriye, örnekleri yaşanabilir. Buralara DEAŞ veya benzeri terör aparatları dahi taşınabilir” dedi. Özdemir’e göre durumun stabil hâle gelmesi Keşmir ve bir diğer sancılı coğrafya olan Myanmar’ı da olumlu etkiler.

GEÇİCİ BAŞBAKAN NOBEL ÖDÜLLÜ

Genelkurmay Başkanlığı ülkenin siyasi partilerini toplumsal uzlaşı için bir araya getirdi. Hasina Vecid’in ülkeyi terk etmesinin ardından kurulan geçiş hükûmetinin başına, “yoksulların bankacısı” olarak tanınan Nobel Barış Ödülü sahibi 84 yaşındaki Prof. Dr. Muhammed Yunus atandı. Hasina tarafından 6 ay hapisle cezalandırılan Yunus’un kuracağı geçici hükûmet ülkeyi seçime hazırlayacak.