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Bangladeş'te hükümet karşıtı protestolardan kan döküldü: 50 ölü, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bangladeş&#039;te hükümet karşıtı protestolardan kan döküldü: 50 ölü, çok sayıda yaralı var

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bangladeş’te Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişinin gerçekleştirdiği protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan çatışmada 50 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’te öğrenci liderlerinin hükümete karşı sivil itaatsizlik ilan etmesinin ardından Başbakan Şeyh Hasina’nın istifasını isteyen binlerce kişi sokaklara akın etti.

BANGLADEŞ SOKAKLARINDA KAN DÖKÜLDÜ

Hükümet karşıtı slogan atan Bangladeşli protestocular ile polis ile karşı karşıya geldi. Hükümet karşıtı gösteriler kısa sürede şiddet olaylarına dönüşürken eylemciler ve protestocular arasında da çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 50 Bangladeşli gösterici hayatını kaybetti. Polisin, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanması sonucu yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SÜRÜYOR

Başkent Dakka’da internete erişim engellenirken yerel basında yer alan haberlere göre, sokağa çıkma yasağının ne zaman kaldırılacağı ile bilinmiyor. Bangladeş Telekomünikasyon Düzenleme Komisyonu (BTRC) yetkilisi, Dakka bölgesinde 4G internet hizmetinin durdurulduğunu ancak geniş bant hizmetlerinin devam edeceğini söyledi.

Yerel saatle 18.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilirken başkent Bakka’da görev yapan adını açıklamayan bir polis memuru şehrin savaş alanına döndüğünü, bazı protestocu kalabalığının bir hastanenin dışında araçları ve motosikletleri ateşe verdiğini söyledi.

ÖNCEKİ OLAYLARDA 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bangladeş'te 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'na katılanların ailelerine kamu sektöründe kontenjan ayrılmasına yönelik devam eden protestolarda can kaybı 174’e yükselmişti. Hükümetin aldığı kararla kotanın büyük bir kısmı geri çekilse de öğrenciler eylemlerine devam etmişti. Hasina’nın istifasını isteyen öğrenciler Hasina’nın koşulsuz diyalog teklifini de reddetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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