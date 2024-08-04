Gazze'de son durum... İsrail çadırlarda yaşayanları da hedef aldı! Çok sayıda ölü var

İsrail'in sivilleri 303 gündür vurduğu Gazze'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Can kaybının 39 bin 550'yi aştığı bölgede, dün gece yine siviller bombalandı. Deyr Belah kentindeki bir hastanenin bahçesinde çadırlarda kalan Filistinlilere saldıran İsrail, en az 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. İşte Gazze'den son dakika haberleri...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL ÇADIRLARI BOMBALADI: EN AZ 5 ÖLÜ

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET

HAMAS YENİ LİDERİNİ ARIYOR

NETANYAHU'YA ÖFKE İSRAİL'DE DE BÜYÜYOR

CAN KAYBI 39 BİN 550'YE YÜKSELDİ

04.08.2024 10:00

İSRAİL ÇADIRLARI BOMBALADI: EN AZ 5 ÖLÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde bulunan Filistinlilerin kaldığı çadırları hedef aldı.

Düzenlenen saldırı sonucu, en az 5 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

04.08.2024 08:00

LÜBNAN'DAN İSRAİL'E ROKET

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine onlarca roket atılırken, İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin roketleri önlediği görüldü.

İsrail'e ait hava savunma sistemlerinin atılan roketleri imha ettiği görüldü. Önleyici roketler, havada ışık izleri bırakırken patlamalar sonucu etrafa kıvılcım saçıldı.

İsrail ordusu gece sınır bölgesine en az iki defa aydınlatma fişeği fırlattı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre de Lübnan'ın güneyinden atılan onlarca roketin büyük çoğunluğu önlendi.

Saldırıya ilişkin Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'in kuzeyindeki yasa dışı yerleşim birimi Beyt Hillel'in onlarca katyuşa füzesi ile hedef alındığı ifade edildi.

Hizbullah, saldırının İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki 2 beldeye yönelik düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.

04.08.2024 06:00

HAMAS YENİ LİDERİNİ ARIYOR

Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, Heniyye suikastının ardından Siyasi Büro ile Şura Konseyinin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığı kaydedildi.

Heniyye'nin, sadece Hamas'ın değil Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünyanın kaybı olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinden gelen dayanışma görüntülerinin bunun en güzel kanıtı olduğu dile getirildi.

04.08.2024 04:00

NETANYAHU'YA ÖFKE İSRAİL'DE DE BÜYÜYOR

İsrail’de aylardır süren 'esir' protestoları, artık Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı gerçekleştiriliyor. Başkent Tel Aviv ve Kudüs’te toplanan esir yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, seçim çağrısı yaptı. Kudüs’te Netanyahu’nun konutunun önünde toplanan kalabalık, esir anlaşmasına imza atılmasını istediklerini belirterek, “Anlaşma zamanı geldi. Seçim zamanı geldi” sloganları attı.

04.08.2024 00:00

CAN KAYBI 39 BİN 550'YE YÜKSELDİ

İsrail Gazze Şeridi’nde sivilleri 303 gündür katlediyor. Bölgede yoğun saldırılarına devam eden İsrail ordusunun kanlı saldırıları nedeniyle bilanço günden güne artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte düzenlenen 6 saldırıda 70 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 152 Filistinlinin ise yaralandığını belirtti.

Bölgede 7 Ekim’de başlayan saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 550’ye, yaralananların sayısının ise 91 bin 280’e yükseldiği aktarıldı.

Yer: Gazze