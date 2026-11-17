Güllü'nün ablası Kader Tut, kardeşinin ölümüne ilişkin yeni açıklamalarında Sultan Nur Ulu'nun da olayın içinde olduğunu öne sürdü. Tut, ses analizindeki erkek sesinin Kervan Eminoğlu'na ait olabileceğini savunarak Tuğyan'ın olay günü Kervan'dan gelen pencere fotoğrafına dikkat çekti.

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Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni ses kayıtları gündeme geldi. Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'in yaptırdığı ses analizinde, evin içindeki konuşmaların yanı sıra kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait ses de tespit edildi.

Güllü'nün ablası Kader Tut, ATV Haber'e yaptığı açıklamada kardeşinin cinayete kurban gittiğini savunarak Sultan Nur Ulu'nun da olayın dışında olmadığını iddia etti.

"KERVAN EVİN PENCERESİNİN FOTOSUNU ATTI"

Abla Kader Tut analiz raporundaki sesin ise Kervan Eminoğlu'na ait olduğunu savundu. Gerekçesi Tuğyan Ülkem Gülter'in Güllü'nün öldüğü gün Kervan'ın evin penceresinin fotoğrafını atması.

Güllü’nün ablası fotoğraf detayını verip Kervan’ı işaret etti: Erkek sesi ona ait

"KARDEŞİM CİNAYETE KURBAN GİTTİ"

Güllü'nün ablasının ifadeleri şöyle:

"Sultan'ın bu işin ortasında olduğunu biliyorum, ses kayıtları da bunu ortaya koyuyor. Sultan kesinlikle bu olaydan ayrı değil. Kardeşimin itildiğini değil kaldırılıp çöp torbası gibi atıldığını düşünüyorum.

Güllü’nün ablası fotoğraf detayını verip Kervan’ı işaret etti: Erkek sesi ona ait

Kervanla Tuğyan'ın daha önce bir konuşması var. Kervan Tuğyan'a "Tuğyan annen olduğu sürece bitlikte olamayız, bunun çaresine sen bakacaksın" diyor. Özür diletmesinin nedeni, bence Kervan'dan özür diletiyor Gül'e orada"

Güllü’nün ablası fotoğraf detayını verip Kervan’ı işaret etti: Erkek sesi ona ait

SES KAYITLARI SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ

Güllü'nün ablasının avukatı da analiz raporundaki bazı konuşmaların anlaşılabildiğini belirtti.

"O sesleri dinlediğimde cinayet anı dışında hiçbir şeye şahit olmadım" diyen Sultan'ın, aslında Tuğyan Ülkem Gülter'le diyalog halinde olduğunu, hatta bazı konuşmalara gülerek tepki verdiğini de gördük. Birçok noktada Sultan'ın Tuğyan'la birlikte hareket ettiğine ve bu iştirakın bir parçası olduğuna ilişkin bulgulara ulaştık. Ses analizi TÜBİTAK'a gönderilecek. Soruşturmanın seyri de çıkacak sonuca göre netleşecek.

Güllü’nün ablası fotoğraf detayını verip Kervan’ı işaret etti: Erkek sesi ona ait

Örneğin, dip ses olarak değerlendirilen bir diyalogda Tuğyan'ın ‘Malkatayı açacağım, öyle atacağım’ dediği duyuluyor. Sultan ise ‘Nasıl yani?’ diye karşılık veriyor. Tuğyan da nasıl yapacağını düşündüğünü söylüyor.

Üçüncü bir erkeğin sesini net şekilde duyduk. Bunun telefon operatörleri üzerinden gelen bir ses olduğunu tahmin ediyoruz"

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