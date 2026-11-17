Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı, 10'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmada daha önce adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 7'si de tutuklanmıştı.

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Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerle ilgili yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i tutuklama, 9'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

DAHA ÖNCE 7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden Ali Kıvanç Mızrakoğlu, Didem Muradoğlu, İlkay Öztürk, İsa Yasin Sevinç, İsmail Erdem, Kazım Erdur ve Hilmi Serhan Çapan da bu sabah tutuklanmıştı.

Diğer 19 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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