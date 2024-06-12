Başbakanın özel danışmanından bahis itirafı! Seçimden günler önce oynamış

İngiltere medyasında yer alan habere göre; Williams hakkında, resmi açıklama yapılmadan önce seçim tarihi üzerine 100 sterlinlik (yaklaşık 4 bin lira) bahis oynadığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Williams, bir gazetecinin kendisini araması sonrası konudan haberdar olduğunu söyledi.

"SORUŞTURMAYLA İŞBİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIM"

Hesap verme konusunda tamamen şeffaf olmak gerektiğini kaydeden Williams, "Haftalar önce seçim tarihi üzerine bahis oynadım. Bu da tamamen rutin olan bir soruşturmaya yol açtı. Soruşturmayla işbirliği içinde olacağım" dedi.

Dikkatlerin seçim kampanyasından başka yöne çekilmesini istemediğini belirten Williams, "Bunun nasıl görüneceğini önceden düşünmem gerekirdi" ifadelerini kullandı.

Bir Muhafazakar Parti sözcüsü de, "Komisyon ile bir adayımız arasındaki süreçten haberdarız. Soruşturma yürütülen kişinin tamamen şahsi bir meselesi. Bağımsız bir kurum olan komisyonun incelemesi sürerken daha fazla yorum yapmak doğru olmaz" değerlendirmesinde bulundu.

"SUNAK'IN NE KADAR ZAYIF OLDUĞUNU BİR KERE DAHA GÖRDÜK"

İşçi Partili Jonathan Ashworth ise, "Rishi Sunak bunu biliyordu ancak bir tepki göstermedi. Sunak'ın ne kadar zayıf olduğunu bir kere daha gördük. Birçok skandala rağmen Muhafazakarlar hiçbir şey öğrenmedi ve değişmedi. Bir 5 yıl daha verilirse kaos devam eder" diye konuştu.

Muhafazakar Parti, adaylıktan çekse dahi aday listeleri teslim edildiği için Williams oy pusulalarında yer almaya devam edecek. Williams'ın bu bahisten haksız kazanç elde ettiği kesinleşirse hakkında yasal işlem uygulanacak.