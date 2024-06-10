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İngiltere'den 'evcil kedi' kararı: Artık zorunlu olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere'de evcil kedilere mikroçip takılması ve sahibinin iletişim bilgilerinin veri tabanına kaydedilmesi zorunluluğu getirildi.

İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni mevzuat gereği sahiplerinin, 20 haftalık olmadan önce kedilerine mikroçip takmaları ve iletişim bilgilerini mikroçip veri tabanında saklayarak güncel tutmalarının gerektiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede 9 milyondan fazla evcil kedinin bulunduğu, zorunlu mikroçip uygulamasının kayıp ya da başıboş kedilerin sahipleriyle yeniden bir araya getirilmesini ve güvenli şekilde evlerine dönmelerini kolaylaştıracağı kaydedildi.

Mikroçip uygulamasının köpekler için halihazırda zorunlu olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun kayıp evcil hayvanların tespitinde en etkili yöntem olduğu vurgulandı.

Mikroçipli köpeklerin sahiplerine kavuşma olasılığının iki kat daha fazla olduğu, bu işlemin genellikle pirinç tanesi büyüklüğündeki çipin evcil hayvanın derisinin altına yerleştirilmesini içerdiği ifade edildi.

HANGİ KEDİLER İÇİN ZORUNLU OLMAYACAK?

Açıklamada, çiftlik kedileri ve yabani kediler gibi insanlarla etkileşimi veya bağımlılığı çok az olan veya hiç olmayan, serbest yaşayan kediler için mikroçip takılması zorunluluğunun bulunmadığı kaydedildi.

Ayrıca, bu kurala uyulmaması halinde kedi sahiplerinin 500 sterline (yaklaşık 20 bin 600 lira) kadar para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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