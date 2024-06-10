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Esenler'de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenler&#039;de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenler'de yasaklı cins köpeklerden pitbull, bir kediyi boğarak öldürdü. Araya girmek isteyen sahibini de ısıran vahşi köpeğin daha önce bir kediye daha saldırdığı belirtildi.

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Çocukların gözleri önünde meydana gelen dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalıştı.

Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi. Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Esenler'de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı - 1. Resim

PİTBULL KEDİYİ PARÇALADI

Olay Esenler Yavuz Sultan Selim Parkı'nda dün meydana geldi. İddiaya göre, ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırdı. Pitbull kediye ağzına aldı, çevredekiler ve köpeğin sahibi kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir kişi sopa ile köpeğin kafasına vurdu. Ancak çabalar sonuç vermedi.

Bir süre sonra pitbull cinsi köpek kediyi bıraktı ancak bu kez de sahibini ısırmaya çalıştı. Kedinin feci şekilde öldüğü belirlendi. Olayın ardından köpek ve sahibi oradan ayrıldı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenler'de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı - 2. Resim

VAHŞİ KÖPEĞİN İKİNCİ VAHŞETİ

Öte yandan aynı köpeğin yine parkta bir başka kediye saldırdığı ortaya çıktı. Parkta ağızlıksız dolaştırılan pitbull yanından geçen bir kediye saldırdı.

Sahibi bir süre bekledikten sonra köpeğe müdahale etti. Kurtulan kedi ağacın dibinde uzun süre kıvranırken, köpek ve sahibi oradan uzaklaştı.

Esenler'de kediyi boğarak öldüren pitbull sahibini de ısırdı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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