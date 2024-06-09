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Plajda köpek balıklarına yem oluyorlardı! Kolunun bir kısmını kaptırdı

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Plajda köpek balıklarına yem oluyorlardı! Kolunun bir kısmını kaptırdı

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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Watersound plajına gelen köpek balıkları turistlere dehşeti yaşattı. 90 dakika arayla yüzen 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan bir kadın kolunun bir kısmını kaybetti.

Filmlere konu olan köpek balığı saldırıları ABD'de adeta istila seviyesine kadar geldi. Plajlara kadar gelen köpek balıkları tatilcileri rahat bırakmıyor. Florida eyaletindeki iki plaj can pazarına dönüyordu. Köpek balığı saldırısına uğrayan vatandaşlar canını zor kurtardı.

Plajda köpek balıklarına yem oluyorlardı! Kolunun bir kısmını kaptırdı - 1. Resim

KÖPEK BALIKLARI 3 KİŞİYE SALDIRDI

Köpek balıkları yüzen 3 kişiye saldırdı. Talihsiz anı yaşayanlar 45 yaşındaki bir kadın saldırıdan yaralı kurtuldu. Ancak sol kolunun bir kısmı kesilmek zorunda kaldı.

DOYMADI YENİDEN SALDIRDI

90 dakika sonra 6,4 km uzaklıktaki plajda köpek balıkları yeninden saldırdı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle bazı plajlar geçici olarak kapatıldı.

Plajda köpek balıklarına yem oluyorlardı! Kolunun bir kısmını kaptırdı - 2. Resim

EN ÇOK SALDIRI ABD'DE OLDU

Geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 2'si ise ölümle sonuçlandı. ABD'de gerçekleşen köpek balığı saldırıları, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor.

Florida eyaleti, geçen yıl 16 kez meydana gelen köpek balığı saldırısıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'nin ardından, Avustralya 4'ü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla ikinci, Yeni Kaledonya ise biri ölümle sonuçlanan 3 saldırıyla üçüncü sırada bulunuyor.

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