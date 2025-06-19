Başbakan'ın zor anları! Kokpitten inmek için şekilden şekle girdi
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Fransa Başbakanı Bayrou, Paris Havacılık Fuarı'nda bindiği Fransız Rafale savaş uçağından inmekte güçlük yaşadı.
Fransa Başbakanı François Bayrou, başkent Paris'in Bourget banliyösünde 16 Haziran'da başlayıp 22 Haziran'a kadar sürecek Paris Havacılık Fuarı'nı dün ziyaret etti.
İNERKEN GÜÇLÜK ÇEKTİ
Yüksek teknolojili savaş uçaklarının, savunma sistemlerinin ve dronların sergilendiği stantları gezen Bayrou, fuarda sergilenen Fransız Rafale savaş uçağının kokpitine geçti. 74 yaşındaki Fransız siyasetçinin ceketini çıkararak pilot kabinine girdiği ve kabinden çıkarken zorluk yaşadığı anlar, basına yansıdı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar