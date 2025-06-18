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Fransa’nın eski büyükelçisinden nükleer tavsiye: “Türkiye için artık zamanı geldi”

Kaynak: Dış Haberler
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Fransa’nın eski büyükelçisinden nükleer tavsiye: “Türkiye için artık zamanı geldi”
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ortadoğu’da artan gerilim ve İran’ın nükleer faaliyetleri dünya genelinde alarma neden olurken, Fransa’nın ABD ve İsrail eski büyükelçisi Gérard Araud’dan Türkiye’ye dikkat çeken bir mesaj geldi. Araud, “Eğer bir Türk stratejist olsaydım, nükleer seçeneği ciddi ciddi düşünmeye başlardım” diyerek Ankara’nın güvenlik stratejisini gözden geçirmesi gerektiğini ima etti.

Fransa’nın İsrail ve ABD eski büyükelçisi Gérard Araud, bölgesel güvenlik dengelerine ilişkin yaptığı çarpıcı açıklamada Türkiye’yi merkeze aldı. Araud, “Eğer bir Türk stratejist olsaydım, nükleer seçeneği ciddi ciddi düşünmeye başlardım” ifadelerini kullandı.

"İRAN ANLAŞMASI MÜKEMMEL İŞLİYORDU"

Gérard Araud, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya da değinerek, “İran ile imzaladığımız anlaşma mükemmel bir şekilde uygulandı. Çok sıkı bir izleme sistemi vardı ve kimse İran'ı hile yapmakla suçlamıyor; anlaşmadan çekilen Amerikalılardı” dedi.

Fransa’nın eski büyükelçisinden nükleer tavsiye: “Türkiye için artık zamanı geldi” - 1. Resim

NELER OLMUŞTU?

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: Dış Haberler
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