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Batı Şeria’ya 2 yılda 42 bin işgal konutu! İsrail, Filistin topraklarını gasbediyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Batı Şeria’ya 2 yılda 42 bin işgal konutu! İsrail, Filistin topraklarını gasbediyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’de Binyamin Netanyahu’nun liderlik ettiği hükûmet döneminde işgal altındaki Batı Şeria’da kurulan yasa dışı yerleşimlerin sayısında yüzde 40 artış yaşandı.

İsrail’deki Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu hükûmetinin kurulduğu 2022 sonundan bu yana Filistinlilerin evlerine yönelik benzeri görülmemiş bir yıkım politikası uygulanıyor.

YENİ YAHUDİ YERLEŞİM YERLERİ KURULUYOR

Söz konusu dönemde işgal konutlarının sayısı 128’den 178’e çıkarken, en az 50 yeni Yahudi yerleşim yerinin kurulacağı açıklandı. Batı Şeria’daki mevcut yerleşim yerlerindeki inşaatlar son iki yılda rekor seviyede artış gösterdi ve mevcut hükûmet döneminde 41 bin 709 konut inşasına onay verildi.

Hükûmet, yerleşim yerleri kurmaya hız verdiği iki yıllık sürede Filistinlilere ait yapıları yıkma konusunda da rekor kırdı. 2023-2024’te Batı Şeria’da Filistinlilere ait 1.238 yapı yıkıldı. Bu da önceki 2 yıla oranla yüzde 49’luk artış olduğunu gösterdi. Yerleşimlerin sadece sayısı artmakla kalmadı, bunları birbirine bağlayan yollar da arttı ve genişledi. Mevcut dönemde, Batı Şeria’nın yaklaşık 24 bin dönümü “devlet arazisi” ilan edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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