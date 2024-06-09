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Belçika Başbakanı De Croo istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Belçika Başbakanı De Croo istifa etti

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı yenilginin ardından istifa edeceğini duyurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ulusal meclisi feshederek erken seçim kararı almıştı.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avusturya'nın ardından Fransa'da da aşırı sağ partiler ilk sıraya yerleşti.  Bugün AP'nin yanı sıra federal parlamento ve bölgesel parlamentolara milletvekili seçimine giden Belçika'da Başbakan Alexander de Croo, partisinin aldığı yenilgi sonrasında istifa kararı aldı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Belçika'da kesin olmayan sonuçlara göre, Başbakan Alexander de Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld, yüzde 2,6 oranında gerileme kaydederek, yüzde 5,7 oy oranı ile 9. oldu. Sonuçların ardından Croo istifa edeceğini duyurdu.

Partisinin seçimleri kaybettiğini kabul ettiğini söyleyen De Croo, "Bu akşam çok duygusal bir akşam. Kaybettiğimizi kabul etmeliyim. Yarın istifamı sunacağım'' ifadelerini kullandı.

MİLLİYETÇİ PARTİ SEÇİMİ KAZANDI

Kesin olmayan sonuçlara göre, anketlerin aşırı sağcı Flaman parti VB'nin birinci çıkacağı öngörüsü gerçekleşmedi. Federal parlamentoda milliyetçi çizgideki Flaman parti N-VA oyların yüzde 18,9'unu aldı. Bu, 2019'daki seçim sonucuna göre yüzde 2,9'luk artışa karşılık geliyor.

Aşırı sağcı VB ise oyların yüzde 15,6'sını alarak önceki seçime göre yalnızca yüzde 3,7'lik artış yakaladı.

Belçika'nın işçi partisi PTB-PVDA, yüzde 9,4'le oylarını korudu.

Sosyalist Flaman parti Vooruit, yüzde 9,1 ile oy oranını yüzde 2,4 artırdı.

Flaman Hristiyan demokrat parti cd&v, oyların yüzde 9'unu alarak bir önceki seçimdeki yerini korudu.

Liberal çizgideki Frankofon MR Partisi, oylarını yüzde 1,6 oranında artırarak 9,2 ile 4. sıraya yerleşti.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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