Beyin ameliyatı sonrası akılalmaz olay! Kiminle karşılaşsa onların yüzünde kedisini görüyor

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki bir adam, geçirdiği beyin ameliyatının ardından iki yıldır karşılaştığı insanların yüzünde evcil kedisi Luna'nın yüzünü görüyor. Nadir görülen görsel algı bozukluğu, yapay zeka yardımıyla ilk kez görselleştirilirken, vaka bilim dünyasının da dikkatini çekti.

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ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Karl isimli adamın yaşadığı sıra dışı durum, tıp dünyasında ilgi uyandırdı. Geçirdiği beyin ameliyatının ardından nadir görülen bir görsel algı bozukluğu geliştiren Karl, günlük hayatında karşılaştığı insanların yüzlerinde evcil kedisi Luna'nın gözlerini, burnunu ve diğer yüz özelliklerini görüyor.

ScienceAlert'in haberine göre, yaklaşık iki yıldır devam eden bu durum, Dartmouth Koleji ve Brigham and Women's Hastanesi'nden araştırmacılar tarafından incelendi. Vaka, bilimsel çalışmaların yayımlandığı Cortex dergisinde ele alındı.

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İNSANLARIN YÜZÜNDE KEDİSİNİ GÖRÜYOR

Araştırmacıların makalesine göre Karl'ın yaşadığı görsel bozukluk birkaç saat sürebiliyor, bazı zamanlarda ise gün boyunca devam edebiliyor. Üstelik kedisine ait yüz özellikleri, insanların yüzlerine sonradan eklenmiş gibi görünmüyor. Aksine, karşısındaki kişinin yüzüne doğal biçimde yerleşiyor ve Karl hareket ettiğinde bakış açısına ve mesafeye göre değişiyor.

Bu durum, yüzlerin şekil ve özelliklerinin değişmiş algılanmasına neden olan prosopometamorfopsi (bireylerin diğer insanların veya aynada kendi yüzlerini algılama biçiminin bozulduğu son derece nadir görülen nörolojik ve görsel bir bozukluk) olarak adlandırılıyor. Araştırmacılar, vakayı aynı zamanda görsel imgelerin tekrar ortaya çıkması veya algıda kalıcı hale gelmesiyle ilişkili palinopsi kavramı çerçevesinde de değerlendiriyor.

Karl'ın yaşadığı sorunun beyin ameliyatıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Yüzleri tanıma ve işleme süreçlerinde önemli rol oynayan beynin sağ temporal lobunun bir bölümü, ameliyat sırasında çıkarıldığı belirtiliyor.

Kaynak: YouTube/The Lancet

YAPAY ZEKA İLE İLK KEZ GÖRSELLEŞTİRİLDİ

Dartmouth Koleji'nden psikolog ve beyin bilimci Brad Duchaine, Karl'ın yaşadığı deneyimin beynin hafızadaki yüz özelliklerini mevcut görsel algıyla birleştirebildiğini gösterdiğini belirtti.

Duchaine ve Karl, yapay zeka araçlarından yararlanarak adamın karşılaştığı yüzleri nasıl gördüğünü gerçeğe yakın görüntülerle ortaya koymak için birlikte çalıştı. Oluşturulan görseller, Karl'ın tarif ettiği algıyla örtüşene kadar yeniden düzenlendi.

Duchaine, yapay zekanın görsel algı bozukluklarını yaşayan kişilerin deneyimlerini daha doğru anlamaya yardımcı olabileceğini belirterek, bu yöntemin araştırmacıların hastaların yaşadıklarını daha iyi incelemesine ve sorunun kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Kaynak: ScienceAlert

DAHA ÖNCE DE BENZER BİR VAKA YAŞANMIŞTI

Cortex dergisinde 1986 yılında yayımlanan başka bir vaka da araştırmacıların dikkatini çekti. Otobüste seyahat eden 58 yaşındaki bir kadın, yanındaki yolcunun kaniş cinsi köpeğine baktıktan sonra diğer insanların yüzlerini de köpeğin yüzüne benzer şekilde algılamaya başladı.

Felç geçiren kadının beyin hasarı nedeniyle tanıdığı insanları ve hatta kendi evini tanımakta bile güçlük çektiği belirtildi. Araştırmacılara göre hem kaniş hem de Luna vakası, beynin yüzleri diğer görsel nesnelerden farklı bir biçimde işlediğine işaret ediyor. Çünkü hayvanlara ait özellikler yalnızca insan yüzlerinde ortaya çıkarken ağaç veya mobilya gibi diğer nesnelerde görülmüyor.

Kaynak: Science Alert

Bilim insanları, görsel algı bozukluklarının daha iyi anlaşılabilmesi için yeni vaka incelemelerine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Araştırmacılar ayrıca yapay zeka sayesinde oluşturulan fotogerçekçi görüntülerin, hastaların tam olarak ne gördüğünü belgelemek ve bu sıra dışı durumları incelemek için giderek daha önemli bir araç haline gelebileceğini düşünüyor.

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