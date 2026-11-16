Destekçisinden Sanchez'e sürpriz hediye! Kalçasındaki çiçeği görünce kahkahalara boğuldu

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e seçim kampanyası sırasında kalçasında çiçek bulunan örgü bebek hediye edildi. İspanyolcada ‘tener una flor en el culo’ (kalçasında çiçek olmak) deyimine gönderme yapan hediyeyi gören Sanchez kahkahalara boğuldu. Deyim, Türkçede ‘çok şanslı olmak’ anlamına geliyor.

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İspanya'da yaklaşan genel seçimler öncesinde çalışmalarını sürdüren Başbakan Pedro Sanchez, Madrid'in Alcorcón ilçesinde destekçileriyle bir araya geldi. Etkinlik sırasında bir destekçisi, kendi elleriyle hazırladığı esprili hediyeyi Sanchez'e takdim etti.

SÜRPRİZİN NEDENİ MEĞER OYMUŞ

21 günde hazırlanan örgü bebeği poşetten çıkararak Başbakan'a uzatan destekçisi, bebeğin Sanchez'e benzediğini ifade etti. Hediyeyi inceleyen Sanchez, bebeğin kalçasına yerleştirilen çiçeği fark edince sürprizin asıl nedenini de anladı.

Destekçisinden Sancheze sürpriz hediye! Kalçasındaki çiçeği görünce kahkahalara boğuldu

İSPANYOLCA DEYİME GÖNDERME YAPIYOR

Oyuncağın kalçasına yerleştirilen çiçeğin, İspanyolcada "tener una flor en el culo" şeklinde kullanılan deyime gönderme yaptığı belirtildi. Türkçeye "kalçasında çiçek olmak" şeklinde çevrilen ifade, bir kişinin çok şanslı olduğunu, kısmetinin açık olduğunu ve işlerinin yolunda gittiğini anlatmak için kullanılıyor.

Destekçisinden Sancheze sürpriz hediye! Kalçasındaki çiçeği görünce kahkahalara boğuldu

KAHKAHALARA BOĞULDU

Hediyedeki ince espriyi fark eden Sanchez, kahkahalarına engel olamadı. Kendisine benzeyen bebeği beğendiğini belirten Başbakan'ın yaşadığı eğlenceli anlar, seçim çalışmaları sırasında kameralara saniye saniye yansıdı.

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