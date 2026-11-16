Meksika'nın en güçlü uyuşturucu baronlarından, "Patronların Patronu" lakabıyla tanınan Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti. 1989 yılından bu yana cezaevinde bulunan Gallardo, çoklu organ yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede can verdi.

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Meksika'da uyuşturucu ticaretinin en güçlü isimlerinden biri olarak kabul edilen ve "Patronların Patronu" lakabıyla bilinen Miguel Angel Felix Gallardo'nun hayatını kaybettiği bildirildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Jalisco eyaletinin Güvenlik Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Gallardo'nun sağlık durumunun kritik olduğu ve bir süredir gözetim altında tutulduğu belirtildi. Açıklamada, "Sağlık durumu kritik seyrederken müşahede altında tutulan Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Jalisco eyaletindeki Puente Grande Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gallardo, düşük oksijen seviyesi ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da yoğun güvenlik önlemleri altında Guadalajara'daki özel bir hastaneye nakledilmişti.

Meksika'da uyuşturucu imparatorluğu kurmuştu: 'Patronların Patronu' hayatını kaybetti

77 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

1989 yılından bu yana cezaevinde olan Gallardo, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah suçlarından aldığı 40 yıllık cezanın yanı sıra ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı Enrique "Kiki" Camarena ile Meksikalı pilot Alfredo Zavala Avelar'ın kaçırılarak öldürülmesi nedeniyle 37 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Böylece Gallardo, toplam 77 yıllık hapis cezasını çekerken hayatını kaybetti.

Meksika'da uyuşturucu imparatorluğu kurmuştu: 'Patronların Patronu' hayatını kaybetti

EV HAPSİ TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

İlerleyen yaşı ve kötüleşen sağlık durumu nedeniyle Gallardo'nun avukatları uzun süre ev hapsine alınması için hukuki girişimlerde bulundu. Görme, işitme ve hareket kabiliyetinde ciddi kayıplar yaşayan kartel lideri için Eylül 2022'de bir federal yargıç ev hapsi talebini kabul etti. Ancak savcılığın karara itiraz etmesi üzerine nakil işlemi gerçekleştirilemedi.

Meksika'da uyuşturucu imparatorluğu kurmuştu: 'Patronların Patronu' hayatını kaybetti

POLİSLİKTEN KARTEL LİDERLİĞİNE

8 Ocak 1946'da Sinaloa eyaletinin Culiacan kenti yakınlarında dünyaya gelen Gallardo, eski bir polis memuruydu. 1980'lerde Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte Guadalajara Karteli'ni kurarak Meksika'nın en büyük suç ağlarından birini oluşturdu.

Kolombiyalı kokain kaçakçılarıyla stratejik ortaklıklar kuran Gallardo, Meksika üzerinden ABD'ye uzanan uyuşturucu sevkiyat rotalarının geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Son yıllarında hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve işitme kaybı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika'nın suç tarihinde önemli bir dönemin sona ermesi olarak değerlendiriliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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