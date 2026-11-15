Banka ve marketlerin ardından şimdi de posta şirketi hedefte: Fransa'da 22 milyon kişinin verileri çalındı

Fransa'da siber saldırıların ardı arkası kesilmiyor. Ulusal posta şirketi La Poste'a bağlı Maileva platformunu hedef alan saldırıda 22 milyon kişinin kişisel verisi çalındı. Eylül ayında gerçekleşen saldırının ardından soruşturma başlatılırken, ülkede son dönemde farklı kurumları ve süpermarketleri hedef alan siber saldırılar da yeniden gündeme geldi.

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Yerel basındaki haberlere göre, ülkenin ulusal posta şirketi La Poste’a bağlı kurumsal belge ve çevrimiçi posta gönderme platformu Maileva eylül ortasında siber saldırıya uğradı. Siber saldırı nedeniyle platformu kullanan 22 milyon kişinin kişisel verileri çalındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

La Poste’dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının Fransa Kişisel Verileri Koruma Kurumuna bildirildiği ve olaya ilişkin soruşturma açıldığı belirtildi.

Banka ve marketlerin ardından şimdi de posta şirketi hedefte: Fransada 22 milyon kişinin verileri çalındı

YÜZLERCE SÜPERMARKET HEDEF ALINDI

Fransız bankası Credit Mutuel Arkea da ay başında siber saldırıya uğramış ve 133 milyon doları aşan kripto para çalınmıştı. Ülkede ayrıca ekim ayında yüzlerce süpermarketin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırılar, gıda ürünlerinin bozulmasına ve maddi zarara yol açmıştı. Fransa Dışişleri Bakanlığı soğutma sistemlerine yönelik saldırıdan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tutmuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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