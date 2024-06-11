Biden dans sırasında dondu kaldı! George Floyd'un kardeşi omuz attı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 11 Haziran 2024 22:38 - Güncelleme: 11 Haziran 2024 22:55 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralara yakalanan şaşırtan tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Biden'ın Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamalarında herkesin dans ettiği sırada hareketsiz kalması dikkat çekti. ABD polisi tarafından katledilmesi ülke çapında büyük eylemlere yol açan George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd hareketsiz kalan Biden'a omuz attı.