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Biden dans sırasında dondu kaldı! George Floyd'un kardeşi omuz attı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Biden dans sırasında dondu kaldı! George Floyd&#039;un kardeşi omuz attı

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın kameralara yakalanan şaşırtan tepkilerine bir yenisi daha eklendi. Biden'ın Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamalarında herkesin dans ettiği sırada hareketsiz kalması dikkat çekti. ABD polisi tarafından katledilmesi ülke çapında büyük eylemlere yol açan George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd hareketsiz kalan Biden'a omuz attı.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde herkes dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre hareketsiz şekilde durdu.

DAKİKALARCA HAREKETSİZ KALDI!

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da “Juneteenth Ulusal Bağımsızlık Günü” kutlamaları çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katıldı. Biden, 19 Haziran’da kutlanacak ulusal bayram öncesinde düzenlenen etkinlikte katılımcıların bando eşliğinde dans ettiği sırada bir dakikadan uzun bir süre “dondu” kaldı.

Biden dans sırasında dondu kaldı! George Floyd'un kardeşi omuz attı - 1. Resim

FLOYD'UN KARDEŞİ BİDEN'A OMUZ ATTI 

Görüntülerde, George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd’un Biden’ın yanında dans ettiği ve Biden'ın hareketsiz şekilde durduğunun farkına vararak kolunu omzuna attığı görüldü.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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