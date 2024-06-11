BMGK'nin Gazze'de ateşkes kararına Hamas'tan cevap geldi

ABD'nin teklif ettiği Gazze'de 3 aşamalı ateşkes kararının BMGK'de kabul edilmesinin ardından Hamas'tan açıklama geldi. BMGK'nin kararını kabul ettiğini duyuran Hamas, ateşkes planına dair cevabını ara buluculara ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 31 Mayıs’ta açıkladığı Gazze Şeridi’nde üç aşamalı ateşkes teklifinin BMGK'de kabul edilmesinin ardından Hamas yönetimi açıklamalarda bulundu.

Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını ve hazır olduklarını belirterek, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi.

ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR DEVAM EDECEK

Katar ve Mısır, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevap verdiğini doğrulayarak, "İki ülke ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini ve arabulucuların yanıtı inceleyerek sonraki adımlar konusunda ilgili taraflarla koordinasyon içinde olacaklarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

Hamas yetkilisi Sami Abu Zuhri ise, “ABD yönetimi, BM Güvenlik Konseyi kararını uygulayarak işgali derhal sona erdirmeye konusundaki taahhütlerini yerine getirmek için gerçek bir sınavla karşı karşıya” açıklamasında bulundu.

NETANYAHU KARARA BAĞLI OLDUĞUNU AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'te yaptıkları görüşmede Gazze'de ateşkes önerisine olan “bağlılığını yeniden teyit ettiğini” söyledi.

“Dün gece Başbakan Netanyahu ile görüştüm ve öneriye bağlılığını bir kez daha teyit etti” diyen Blinken, Hamas'ın ABD tarafından hazırlanan ateşkes kararının BM'de oylanmasını memnuniyetle karşılamasının “umut verici” bir işaret olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD'DEN HAMAS'IN CEVABINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını iletmesinin ardından ABD'den açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın cevabının ABD'nin eline ulaştığını aktararak, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.

GAZZE'DE 3 AŞAMALI ATEŞKES PLANI

ABD Başkanı Biden’ın geçen ayın sonunda açıkladığı üç aşamalı ateşkes planının birinci aşaması, İsrailli rehinelerin Filistinli mahkumlar karşılığında serbest bırakılmasıyla birlikte altı aylık ateşkes, İsrail güçlerinin Gazze’nin yerleşim yerlerinden çekilmesi ve Filistinli sivillerinin yaşadıkları yerlere dönmesini içeriyor. İlk aşama ayrıca, Gazze Şeridi’ne insani yardımların güvenli bir şekilde girişini öngörüyor.

Teklifin ikinci aşaması, Gazze’de kalan rehinelerin İsrail ve Hamas arasında düşmanlığın kalıcı olarak sona erdirilmesine yönelik bir anlaşma ile serbest bırakılmaları ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini içeriyor. Üçüncü aşamada ise Gazze’de bir yeniden inşa planı ve hayatını kaybeden rehinelerin cenazelerinin ailelerine teslim edilmeleri yer alıyor.