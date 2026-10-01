Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, insanların yerine yapay zeka ve robotların çalıştırılması durumunda şirketlerden "robot vergisi" alınmasını önerdi

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Yapay zekanın iş dünyasında insan gücünün yerini almaya başlaması, "İşini kaybeden milyonlarca insanın geliri nasıl korunacak?" tartışmasını da beraberinde getirmişti.

The New York Times'tan Ezra Klein'a konuşan Bill Gates, bir insanın yaptığı işi yapay zeka veya robot devraldığında şirketlerin vergi ödemeye devam etmesi gerektiğini savunarak, "İşi insanın mı yoksa robotun mu yaptığına bakılmamalı" dedi.

Bill Gates'ten dünyayı değiştirecek vergi önerisi! Yapay zeka çalışacak, şirketler ödeyecek

"İNSAN MI ROBOT MU OLDUĞUNA BAKILMAMALI"

"Yapılan işi esas alırsınız. Bu işi insanın mı yoksa robotun mu yaptığı fark etmez. İnsan çalışan için ödenecek FICA vergisinin aynısı ödenir" diyen Gates, böylece otomasyon nedeniyle oluşabilecek vergi kaybının önüne geçilebileceğini ileri sürdü.

FICA VERGİSİ NEDİR?

ABD'de uygulanan FICA, çalışanların maaşlarından yapılan kesintiler ve işverenlerin ödediği katkılarla Sosyal Güvenlik ve Medicare programlarının finansmanını sağlayan bordro vergisi sistemi olarak biliniyor.

YAPAY ZEKA İNSANLARIN İŞİNİ ALIRSA VERGİYİ ŞİRKET ÖDEYECEK

Gates'in önerdiği modele göre bir şirket, daha önce bir insan tarafından yapılan işi yapay zeka sistemine devrederse vergi yükümlülüğü tamamen ortadan kalkmayacak. Şirket, otomatikleştirilen iş karşılığında belirlenen vergiyi ödemeye devam edecek.

YAPAY ZEKA TOKENLARINA DA VERGİ ÖNERİSİ

Fiziksel robotlarla sınırlı kalmayan Gates, üretken yapay zeka sistemlerinin vergilendirilmesi için farklı bir yöntem de önerdi.

Yapay zeka sistemlerinin kullandığı işlem gücü veya token miktarı üzerinden de vergi alınabileceğini belirten Gates, "Kullanılan her bir milyon token ya da işlem gücü üzerinden çok küçük bir vergi alınabilir. Böylece insan emeğinin yerini yapay zekanın almasını teşvik eden mali avantaj azaltılabilir" dedi.

Toplanacak verginin nasıl kullanılabileceğine de değinen Gates, "Bu gelir, işini kaybeden insanların yeniden eğitilmesine, sosyal güvenlik ağının güçlendirilmesine ve yaşlılar ile engelli bireylerin bakımına aktarılabilir" diye konuştu.

"HALA BÜYÜK BİR SAVUNUCUSUYUM"

Gates'in "robot vergisi" fikri yeni değil. İlk kez 2017 yılında benzer bir öneride bulunan milyarder iş insanı, yaklaşık 10 yıl sonra da görüşünü değiştirmedi.

Gates, robot vergisinin yapay zekanın yol açabileceği sorunları tek başına çözemeyeceğini ancak çözümün önemli parçalarından biri olabileceğini belirterek, "Hala bunun büyük bir savunucusuyum" ifadelerini kullandı.

"YAPAY ZEKA İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALABİLİR"

Gates, daha önce de yapay zeka ve robot teknolojilerinin çalışma hayatında köklü değişikliklere yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Beyaz yaka çalışanlarının yapay zekanın etkilerini şimdiden hissetmeye başladığını belirten ünlü milyarder, sıranın çok yakında mavi yaka işlerine de gelebileceğini öngörüyor.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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