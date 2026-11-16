Almanya’da aşırı sağcı AfD Partisi, 30 Ocak 2027’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde eski milli futbolcu Thomas Berthold’u aday gösterdi. 62 yaşındaki Berthold, 1990 Dünya Kupası şampiyonu kadroda yer almış, kariyerinin son döneminde de Adanaspor forması giymişti.

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Almanya'da ırkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, eski futbolcu Thomas Bertholdu’u Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

AfD eş başkanları Alice Weidel ve Tino Chrupalla, Berthold’un parti üyesi olmadığını vurgulayarak, “Tüm Almanların cumhurbaşkanı olmaya son derece uygun” bir isim olduğunu savundu.

Chrupalla, “Thomas Berthold partisiz, bağımsız ve net sözlü bir adam. Takım ruhu, performans ve adaletin ne anlama geldiğini biliyor. Bir dünya şampiyonuyla oyuna giriyoruz” ifadelerini kullandı.

THOMAS BERTHOLD KİMDİR?

1964 yılında Almanya’nın Hanau kentinde doğan Berthold, kariyerine Eintracht Frankfurt’ta başladı.

Hellas Verona, Roma, Bayern Münih ve VfB Stuttgart gibi kulüplerde forma giydi. Alman Milli Takımı’nda 62 maça çıktı ve 1990’da İtalya’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanan efsane kadroda yer aldı.

Berthold, sık sık kırmızı kart gören asi bir futbolcu olarak biliniyordu.

Bir dönem Türkiye'de forma giymişti: Eski futbolcu, Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

Kariyerinin son durağında Türkiye’ye gelen Berthold, 2000-2001 sezonunun ikinci yarısında Adanaspor’a transfer oldu. Turuncu-beyazlı formayla Süper Lig’de 5 maça çıktıktan sonra aktif futbolculuğu bıraktı.

Berthold, futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yaptı. Son yıllarda ise özellikle Covid-19 salgını döneminde alınan kısıtlamalara yönelik eleştirileriyle kamuoyunda sıkça yer aldı.

Türkiye’de de kısa bir süre de olsa forma giyen eski futbolcunun adı, şimdi cumhurbaşkanlığı için gündeme geldi.

Bir dönem Türkiye'de forma giymişti: Eski futbolcu, Almanya'da cumhurbaşkanı adayı oldu

ADAYLIĞI SEMBOLİK

Almanya’da cumhurbaşkanı, Federal Meclis üyeleri ve eyalet delegelerinden oluşan Federal Kongre tarafından seçiliyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in görev süresi 2027 başında sona eriyor.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nin (CSU) adayı Ilse Aigner, aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’in de desteğini almış durumda. Bu nedenle seçimi Aigner’in kazanması bekleniyor. AfD’nin adaylığı ise daha çok sembolik bir hamle olarak görülüyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: HABER MERKEZİ

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