Fransa'dan sonra Almanya da Türkiye'den onay aldı! Yunanistan'da Mavi Vatan krizi

Ege'de Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun faaliyetleri tartışılırken, Alman şirketine ait Kobi Ruegg gemisi de Çoban Adası (Kaşot) açıklarında Türkiye'nin onayıyla araştırma gerçekleştirdi. Yunan basınına göre Alman şirketi, Atina'ya gönderdiği ilk e-postada çalışma bölgesini "Türk suları" olarak tanımladı.

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Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin kararlı tutumu Yunan basınında yeni bir tartışma başlattı. Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun ardından Alman Kobi Ruegg gemisinin de Ankara'nın onayıyla faaliyet yürüttüğü öğrenildi.

Atina yönetiminin kamuoyuna açıklamadığı sürecin ayrıntılarını Yunan gazeteci Paris Karvounopoulos kaleme aldı.

Yapılan araştırmaya göre, Alman FUGRO şirketinin işlettiği Kobi Ruegg adlı araştırma gemisi, ekim ayında Çoban Adası açıklarında yürüttüğü çalışmalar sırasında Türkiye'nin onayını aldı.

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ALMAN ŞİRKETİNDEN ATİNA'YA "TÜRK SULARI" MESAJI

Yunanistan Deniz Kuvvetleri Hidrografi Servisi, 14 Ekim'de Alman FUGRO şirketinden bölgede yapılacak araştırmalara ilişkin bir e-posta aldı.

Şirket, ilk mesajında fiber optik kablo çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek araştırmaların "Türk sularında" yapılacağını ifade etti.

Yunan makamlarının itirazı üzerine Alman şirketi düzeltilmiş bir e-posta gönderdi.

Ancak Yunan basını, ilk mesajın Alman şirketinin Türkiye ile de temas kurduğuna ilişkin şüpheleri artırdığını yazdı.

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TÜRKİYE'NİN ONAYIYLA ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI

Alman FUGRO şirketinin işlettiği Kobi Ruegg gemisinin araştırmalarının 21-28 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlandı.

Yunan haberine göre Türkiye, çalışmalar başlamadan bir gün önce yayımladığı duyuruda Alman gemisinin faaliyetlerinin kendi onayıyla yürütüleceğini açıkladı.

Atina'nın buna itiraz etmesinin ardından taraflar arasında karşılıklı NAVTEX mesajları yayımlandı.

Haberde, Türk tarafının yeni bir karşı NAVTEX ile çalışmaların Türkiye'nin muvafakati kapsamında gerçekleştirildiğini ifade ettiği aktarıldı.

Karşılıklı açıklamaların ardından Alman araştırma gemisi planlanan faaliyetlerini tamamladı.

Data Journalists, geminin güzergahının bazı bölümlerinde Türk savaş gemisinin de bulunduğunu yazdı.

YUNANİSTAN: "EGE'DE BİR ŞEYLER DEĞİŞİYOR"

Data Journalists, Alman gemisine ilişkin gelişmeleri Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo konusunda yaşanan tartışmalarla birlikte ele alarak "Ege'de bir şeyler değişmiş gibi görünüyor ve bu durum kesinlikle Yunanistan için hiç de hoş değil" yorumunu paylaştı.

Türkiye'nin deniz yetki alanlarına ilişkin tutumunu sahada ortaya koyduğu belirtilirken, Alman ve Fransız şirketlerinin Ankara ile temaslarının Atina açısından yeni bir tartışma başlattığı aktarıldı.

Yunan gazeteci Karvounopoulos, Alman gemisinin faaliyetleri sırasında yaşananların Fransız gemisiyle ilgili gelişmelerden bağımsız olmadığını da ekledi.

FRANSIZ GEMİSİNDEN ÖNCE ALMAN GEMİSİ GÜNDEME GELDİ

Yunan basınında son günlerde Fransız araştırma gemisi Abeille Marengo'nun Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı alanındaki faaliyetleri tartışılıyordu.

Fransız tarafının araştırma faaliyetleri konusunda Ankara ile yazılı temas kurduğu yönündeki haberlerin ardından Alman gemisine ilişkin ayrıntılar da ortaya çıktı.

Data Journalists, Alman gemisiyle ilgili olayın Yunan hükümeti tarafından kamuoyuna açıklanmadığını ileri sürdü.

Diğer yandan Karvounopoulos, yazısında Yunanistan'ın ABD ve Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini de eleştirdi.

Yunanistan'ın Fransa ve Almanya ile yakın siyasi ve ekonomik ilişkilerine rağmen bu ülkelerin Türkiye ile temaslarını sürdürdüğüne işaret etti.

Yazıda, "Yunanistan için en büyük sorun Türkiye'nin yaptıklarından ziyade müttefiklerimiz olan Amerikalıların ve Avrupalıların tutumudur" değerlendirmesine yer verildi.

Karvounopoulos, Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin bölgedeki taleplerini dikkate aldığını savunarak Yunanistan'ın müttefikleri tarafından "zayıf halka" olarak görüldüğünü öne sürdü.

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