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    • Haberler > Dünya > Bir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler

    Bir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

    Ukrayna ve Gazze'de yaşanan savaş dünyanın yüreğini sızlatmaya devam ediyor. Savaşlar farklı olsa da fotoğraf karelerine yansıyan dehşet aynı...

    Dünya, bir tarafta Ukrayna, diğer tarafta Gazze'de yaşanan savaşlara odaklandı. Ukrayna iki senedir Rusya'nın saldırıları ile karşı karşıya. Yıllardır abluka altındaki Gazze ise 7 Ekim'den bu yana İsrail'in katliamına maruz kalıyor. İki bölgede de binlerce kişi hayatını kaybetti. Binlercesi ise evinden, yurdundan oldu. Hayatta kalanlar ya göçtü ya da bombaların altında açlık ve yoksulluk içinde yaşam savaşı veriyor.

    Ukrayna ve Gazze'de yaşanan savaş her ne kadar farklı olsa da savaşın acımasızlığının yansıdığı kareler değişmiyor. Ukrayna'daki savaşın boyutlarını anlatan ve hafızalarda yer eden fotoğraf karelerinin benzerlerine, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında da rastlanıyor. 

    Ukrayna'nın Harkiv kentinde Rusya'nın düzenlediği hava saldırısı sonrası Olena Kurilo yaralanmıştı (üstte). İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yaralananlar, tedavi edilmek üzere Deir Al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne kaldırılmıştı.Bir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler - 1. Resim

    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısından giriş yapmıştı. İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Gazze kentindeki Filistinliler, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerindeki bölgelere göç etmişti.Bir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler - 2. Resim

    Rusya’nın 5 Ukrayna kentinde geçici ateşkes ilan etmesinin ardından başkent Kiev yakınlarında yer alan İrpin kentinden siviller tahliye edilmişti (üstte). İsrail'in Gazze kentinin güney kesiminde yer alan Tel al-Hawa bölgesine düzenlenen saldırılar sonucu çok sayıda ev yıkıldı veya ağır hasar gördü. Saldırılar nedeniyle Filistinliler, bölgeyi terk ederek daha güvenli yerlere göç etmişti.Bir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler - 3. Resim

    Ukrayna'nın Kiev kentinde Rus saldırıları sırasında bir doğum hastanesinin bodrum katı tıbbi koğuşa dönüştürülmüştü (solda). İsrail'in, Gazze Şehri'ne düzenlediği hava saldırısının ardından bir Gazzeli yaralı bir bebeği El Şifa Hastanesi'ne taşımıştıBir tarafta Gazze, diğer tarafta Ukrayna... Savaş farklı, değişmeyen tek şey kareler - 4. Resim

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı
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