Bir uyardı da Çin'den geldi! "Sınıra gidip kara yolu ile çıkış yapın..."

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Haziran 2025 08:51 - Güncelleme: 17 Haziran 2025 09:09 - Güncelleme:

İran ile İsrail arasında dört gündür devam eden gerilimde balistik füzelerle gerçekleştirilen saldırılar bölgeyi sarsarken, bir açıklama da Çin'den geldi. İran'a yakınlığı ile bilinen Çin, İsrail'de yaşayan vatandaşlarını uyardı ve acil olarak ayrılmalarını istedi. Kapalı hava sahası sebebi ile güzergah da verildi.

Çin, İsrail ile İran arasındaki tırmanan çatışmanın güvenlik durumunu kötüleştirmesi sebebiyle vatandaşlarına İsrail'i terk etmeleri uyarısında bulundu. İlgili Haber Füzeler gece havalanıyordu, sebebi belli oldu! İran'ın İsrail'e saldırdığı vakit tesadüf değil "DAHA KÖTÜ HALE GELİYOR" Çin'in Tel Aviv Büyükelçiliği, kurumsal WeChat hesabından ülkedeki vatandaşları için güvenlik uyarısı yayınladı. Uyarıda, "Şu anda İsrail-İran çatışması tırmanmaya devam ediyor. Sivil tesisler zarar görürken sivil can kayıpları artıyor, güvenlik durumu daha kötü hale geliyor." ifadesine yer verildi. Büyükelçilik, vatandaşlara, İsrail hava sahası kapalı olduğu için, Ürdün sınırındaki gümrük kapılarından kara yoluyla çıkış yapmalarını tavsiye etti. İlgili Haber Ürdün harekete geçti! İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alarm verildi NOTLAR > Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail ile İran arasında ara buluculuk yapmaya hazır olduklarını açıkladı. AB “Rusya’nın ara buluculuk yapmasına karşıyız” dedi. > İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Nükleer silah peşinde değiliz. Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı hâlde İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor” dedi. > Azerbaycan, topraklarının ve hava sahasının İran’a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermeyeceğini resmen açıkladı. > 21 Arap ve Müslüman ülke İsrail-İran çatışmasının bir an önce bitmesi için ateşkes çağrısı yaptı. > Fransız hükûmeti, Paris Havacılık Fuarı’nda saldırı amaçlı silah sistemlerini kaldırmayı reddeden İsrailli fi rmaların ürünlerini siyah bir perde ile örterek bu tür silahların sergilenmesine izin vermedi. > Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi ordunun, her türlü muhtemel duruma karşı tam hazırlık hâlinde olduğunu söyledi. > Hamas’ın askerî kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail’in süren saldırganlığına karşı İran’a destek verdiklerini açıkladı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş