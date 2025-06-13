Ürdün harekete geçti! İsrail'in İran'a saldırılarının ardından alarm verildi

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarının ardından 100'den fazla İHA ile misilleme yapıldı. Ürdün'de uyarı sirenleri çalıyor. Ordudan açıklama geldi, etkisiz hale getirildi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, uyarı sirenlerinin çalmasının ardından hava sahasına giren füze ve insansız hava araçlarının (İHA) savaş uçakları ve hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"HAVA SAHASININ İHLALİNE İZİN VERİLMEYECEK"

Müdahalenin, bazı füzelerin ve İHA’ların Ürdün topraklarına, özellikle de yerleşim alanlarına düşme ihtimali üzerine yapıldığı aktarılan açıklamada, herhangi bir şekilde ülke hava sahasının ihlaline izin verilmeyeceği ifade edildi.

NELER OLDU?

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi.

Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti. İran ise misillemede bulundu ve 100'den fazla insansız hava aracının (İHA) havalandığı aktarıldı.