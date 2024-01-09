Blinken ve Netanyahu arasında 'gergin' görüşme!

9 Ocak 2024 23:41 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 23:52

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de ölüm yağdırıyor. Hamas tünelleri olduğu iddasıyla hastane, okul, ibadethane gözetmeksizin acımasızca saldıran İsrail, 95 gündür aralıksız süren saldırılarında 23 bini aşkın masum Filistinliyi katletti. 2 milyona yakın Filistinli evini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail Başbakanı Netanyahu şimdi de Gazze'nin ardından kuzeyde Lübnan Hizbullahı'na karşı savaş tehdidinde bulunmaya başladı. İsrail bugün Hizbullah komutanın cenazesine hava saldırısı düzenlerken, ABD Dışişleri Bakanı Bilinken, Netanyahu ile gergin bir görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN İSRAİL'E

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bugün bir araya geldi.

NETANYAHU BLINKEN ARASINDA GERGİN GÖRÜŞME

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın görüşmesinin "gergin geçtiği" ve iki ülkenin "savaş konusundaki görüş ayrılığının derinleştiği" belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, İsrail Başbakanlığı tarafından görüşme sonrası yapılması beklenen yazılı açıklamanın hala yayınlanmadığı ve bu durumun iki taraf arasındaki ihtilaflara işaret ettiği ifade edildi.

ABD ve İsrail arasında "savaş konusunda görüş ayrılığının derinleştiği" vurgulanan haberde, "Washington'un sabrı tükeniyor" ifadelerine yer verildi.

Haberde, Netanyahu'nun ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın basın toplantısında yer almayacağı öne sürüldü.

BLINKEN DAHA FAZLA CEPHE AÇILMASINI İSTEMİYORUZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar İsrail medyasının iddailarını doğrular nitelikteydi. Bu çatışmada daha fazla cephenin açıldığını görmek istemiyoruz diyen Blinken, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini desteklemediklerini söyledi.

FİLİSTİNLİLER GAZZE'DEKİ EVLERİNE GERİ DÖNECEK

İsrail’deki temaslarını tamamlamasının ardından basın toplantısı düzenleyen Blinken, Birleşmiş Milletler’in (BM) çatışmaların sona ermesinin ardından "yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze’nin kuzeyindeki evlerine güvenli bir şekilde dönmeleri" için bir misyon yürüteceğini ifade etti.

Filistinli sivillerin koşullar elverir elvermez evlerine dönmelerine izin verilmesi gerektiğini aktaran Blinken, Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin dışına sürülmemeleri gerektiğini vurgulayarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya bunu açıkça ifade ettiğini açıkladı. Blinken, "Başbakan'a da söylediğim gibi, ABD, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan her türlü öneriyi kesin bir şekilde reddediyor ve Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını bir kez daha teyit etti" dedi.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların bölgeye yayılmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirten Blinken, "Kimse bu çatışmada daha fazla cephenin açıldığını görmek istemiyor" ifadelerini kullanarak, bölge ülkelerinin bunun olmaması için nüfuzlarını kullandıklarını aktardı.



