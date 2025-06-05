BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kurban Bayramı mesajı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajla Kurban Bayramı’nı kutladı. Guterres, çatışma ve bölünmelerin yaşandığı bir dönemde bayramın dayanışma ve şefkat değerlerine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Guterres, X sosyal medya hesabından Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Kurban Bayramı'nı kutlayan herkese en içten dileklerini ileten Guterres, "Çatışma, bölünme ve şiddetin olduğu bir zamanda, bu kutlamaya ilham veren dayanışma, topluluk ve şefkat değerlerinden destek alalım. Kurban Bayramı'nız Mübarek Olsun!" ifadelerini kullandı.