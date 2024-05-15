BM'den Gazze açıklaması... Katledilenlerin en az yüzde 56'sı kadın ve çocuk!

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşta öldürülen binlerce kişinin en az yüzde 56'sını kadın ve çocukların oluşturduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in “Hamas'ın propaganda mesajlarını papağan gibi tekrarladığı” suçlamasıyla kınanmasının ardından, Gazze'deki ölü sayısıyla ilgili yeni bir bilgi açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "İsrail'e karşı kan iftiralarını teşvik etmek için bir terör örgütünün sahte verilerine güvenen herkes Yahudi karşıtıdır ve terörizmi destekler." ifadesini kullandı.

Erişim eksikliği nedeniyle BM kuruluşları, Gazze savaşının başladığı 7 Ekim'den bu yana, Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerini baz alıyor.

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10 BİN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRSİZ

Bu durum İsrail'in eleştirilerine yol açıyor ancak Birleşmiş Milletler, koşullar iyileştiği takdirde verileri kontrol edeceğini açıkladı. Hamas yetkilileri, sürekli olarak Filistin topraklarında öldürülenlerin büyük çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğunu söylüyor.

Bakanlık, 30 Nisan itibarıyla öldürülenlerin yaklaşık 25.000'inin kimliğinin tam olarak tespit edildiğini, ölen yaklaşık 10.000 kişinin geri kalanının kimlik bilgilerinin eksik olduğunu söyledi.

Kimliği tam olarak belirlenenlerin yüzde 40'ının erkek, yüzde 20'sinin kadın ve yüzde 32'sinin çocuk olduğu, yüzde 8'inin ise yaşlı olduğu belirtildi.

"EN AZ YÜZDE 56'SI KADIN VE ÇOCUK"

DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier yaptığı açıklamada, yeni dökümün bugüne kadar sunulan "en kapsamlı" bilgileri içerdiğini söyledi.

Cenevre'de gazetecilere aynı oranı kimliği belirlenemeyenlere uygulayarak ve kadınların yaşlıların yarısını temsil ettiğini varsayarsak, 35.000'den fazla ölü arasında en az "yüzde 56'sının kadın ve çocuk" olmasının beklenebileceğini söyledi.

Lindmeier, hâlâ enkaz altında olduğuna inanılan binlerce kişi arasında daha fazla kadın ve çocuğun olma ihtimalinin dikkate alınmadığını sözlerine ekledi ve “minimum istatistiksel hesaplama sonucu yüzde 60'a kadın ve çocuk çıkıyor” dedi.

BM insani yardım kuruluşu OCHA'nın sözcüsü Jens Laerke, yeni dökümün, öldürülenlerin üçte ikisinden fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğu yönündeki önceki tahminlerle çelişmediğini söyledi.