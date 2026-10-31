BM'nin başına Türk isim mi geçiyor? Azerbaycan'dan Sinirlioğlu çıkışı

Azerbaycan, AGİT Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladı.

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği için adaylık süreci devam ederken Azerbaycan'dan Türk diplomat Feridun Sinirlioğlu'na ilişkin açıklama geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Feridun Sinirlioğlu'nun BM Genel Sekreterliği görevine aday gösterilmesini memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN FERİDUN SİNİRLİOĞLU AÇIKLAMASI

Hacızade, BM Genel Sekreterliği seçiminde adayların mesleki niteliklerinin, diplomatik deneyimlerinin, tarafsızlıklarının ve üye devletler arasında uzlaşı sağlayabilme becerilerinin esas alınması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, seçim sürecinin BM Şartı'na uygun yürütülmesi gerektiğini de ifade etti.

BM GENEL SEKRETERLİĞİ SEÇİMİNE İŞARET ETTİLER

Hacızade, BM Genel Sekreterliği seçim sürecinde ülkeler arasındaki istişarelerin ve yapıcı diyaloğun sürdürülmesinin önemine değindi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, devam eden görüşmelerin ardından BM'nin küresel sorunlara daha etkili yanıt vermesine katkı sağlayacak uygun bir karar alınacağına inandıklarını açıkladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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