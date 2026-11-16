Bosna Hersek'te milli marşa saygısızlık! Herkes ayaktayken Sırp liderler yerinden kıpırdamadı, tepkiler çığ gibi büyüyor

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Sinisa Karan, meclisin açılış töreninde Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmadı. İkilinin, Sırp Cumhuriyeti entitesinin marşı başladığında ayağa kalkması tepki çekti.

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Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Sinisa Karan, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni döneminin ilk oturumu sırasında Bosna Hersek Milli Marşı'na saygısızlık etti.

HERKES AYAKTAYKEN ONLAR OTURMAYA DEVAM ETTİ

Bosna Hersek Milli Marşı'nın çalınması sırasında meclis üyeleri ve liderlerin tamamı ayağa kalkarken, iki politikacı oturmaya devam etti. İkili, Bosna Hersek marşının ardından Sırp Cumhuriyeti entitesinin marşı çalınmaya başlanınca ayağa kalktı.

Bosna Hersekte milli marşa saygısızlık! Herkes ayaktayken Sırp liderler yerinden kıpırdamadı, tepkiler çığ gibi büyüyor

Entite meclisi üyelerinin yemin ettikleri oturumda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ve görevi bugün mevcut Entite Başkanı Karan'dan devralması beklenen seçilmiş başkan Savo Minic de yer aldı.

YENİ BİR KOALİSYON ANLAŞMASI İMZALANDI

Sırp entite meclisinin ilk oturumu öncesinde entitedeki iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin başkanları, meclis binasında yeni bir koalisyon anlaşması imzaladı. Anlaşma ile ayrılıkçı lider Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) öncülüğündeki koalisyon iktidarını korumuş oldu. İktidar koalisyonu ayrıca, iki muhalefet milletvekilinin kendi saflarına geçmesini sağlayarak mecliste kritik üçte ikilik çoğunluğu da elde etti.

Bosna Hersekte milli marşa saygısızlık! Herkes ayaktayken Sırp liderler yerinden kıpırdamadı, tepkiler çığ gibi büyüyor

DODİK, 2025'TE ENTİTE BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ KAYBETMİŞTİ

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni üyeleri, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimde belirlenmişti. Dodik liderliğindeki SNSD, seçimlerde entite meclisindeki 83 sandalyeden 34'ünü kazanmıştı.

Bosna Hersekte milli marşa saygısızlık! Herkes ayaktayken Sırp liderler yerinden kıpırdamadı, tepkiler çığ gibi büyüyor

Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinin daha fazla otonomi kazanması ve Bosna Hersek'ten ayrılması yönünde attığı radikal adımlarla bilinen SNSD Başkanı Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin kararlarını uygulamaması nedeniyle aldığı mahkumiyet kararının ardından 2025'te entite başkanlığı görevini kaybetmişti. Ayrılıkçı lider, resmi olarak görevden ayrılmasına rağmen entitenin en yüksek nüfuzlu politikacısı olarak siyasi etkisini sürdürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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