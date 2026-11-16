Güney Kore'nin başkenti Seul'de 'Şal Adam' olarak tanınan bir esnaf, alışılmışın dışındaki satış yöntemiyle sosyal medyada fenomen oldu. Müşterilerine ürünlerini övmek yerine almamaları yönünde tavsiyelerde bulunan adam, kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti. Küçük dükkânın önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı müşteriler yalnızca onunla tanışabilmek için saatlerce yolculuk yaparak geliyor.

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Güney Kore'nin Seul kentindeki Namdaemun Pazarı'nda şal satan bir esnaf, ilginç tavırlarıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Ürünlerini satmaya çabalamak yerine müşterileri alışveriş yapmamaları için ikna etmeye çalışan esnaf, sıra dışı yöntemiyle dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaşılan videoları milyonlarca kişinin ilgisini çekerken, küçük dükkânı da ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

İlginç yöntemiyle fenomen oldu! Müşterileri Bunlar kalitesiz diyerek kovuyor, siparişlere yetişemiyor

“KALİTESİZ ŞEYLER SATTIĞIMIZI BİLEREK GELMEDİNİZ Mİ?”

Alışılmış satış yöntemlerinin tam tersini uygulayan esnaf, müşterileriyle kurduğu ikili diyaloglarda ürünlerini sürekli olarak kötülüyor. Sosyal medyada yayılan bir videosunda ise müşterilerine, "Buraya sadece kalitesiz şeyler sattığımızı bilerek gelmediniz mi?" diye seslendiği anlar dikkat çekiyor.

Ürünlerinin ne kadar güzel olduğunu anlatmak yerine müşterilere atkıya ihtiyaçları olmadığını söyleyen esnaf, zaman zaman dükkânı kapatmasının daha iyi olabileceğini dile getiriyor. Ancak bu tavır, müşterilerin ilgisini azaltmak yerine daha da artırıyor.

İlginç yöntemiyle fenomen oldu! Müşterileri Bunlar kalitesiz diyerek kovuyor, siparişlere yetişemiyor

100 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ OLDU

CNN’in haberinde, altı atkının 10 bin Güney Kore wonuna (yaklaşık 352 TL) satıldığı dükkânda asıl ilgi görenin ürünlerden çok esnafın kendisi olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada paylaşılan ilginç diyaloglar sayesinde Instagram'da 100 binden fazla takipçiye ulaşan esnaf, YouTube'da da geniş bir izleyici kitlesi edindi.

İNTERNETTEKİ ÜRÜNLER 24 SAATTE TÜKENDİ

İnternetteki ilgi, esnafın çevrim içi mağaza açmasını da sağladı. Müşterilerin Seul'e gitmeden atkı satın alabilmesi için açılan mağazadaki ilk ürünler 24 saat içinde tükendi. Ancak yoğun sipariş karşısında zorlanan esnaf, müşterilerinden siparişlerini iptal etmelerini istedi.

İlginç yöntemiyle fenomen oldu! Müşterileri Bunlar kalitesiz diyerek kovuyor, siparişlere yetişemiyor

İKİ KEZ GELDİ, GÖREMEDEN DÖNDÜ: “YARIN YİNE GELECEĞİM”

‘Şal Adam'ı yakından görmek isteyenler ise Namdaemun Pazarı'ndaki küçük dükkânın önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Ziyaretçiler arasında yer alan Cho Yoon-sook da Seul'ün batısındaki Incheon kentinden yaklaşık bir buçuk saat yolculuk yaparak dükkâna geldi. Daha önce geç kaldığı için esnafı göremeden geri dönmek zorunda kalan Cho, bu kez de istediği sonuca ulaşamadı.

İlginç yöntemiyle fenomen oldu! Müşterileri Bunlar kalitesiz diyerek kovuyor, siparişlere yetişemiyor

"Belki yarın geri gelirim. Bu kadar yolu gelmeye karar verdim, bu yüzden onu en az bir kez görmeliyim" diyen Cho, atkılarla aslında pek ilgilenmediğini belirtti. Esnafın kendisini neden bu kadar etkilediğini ise "Konuşma tarzında sevimli bir şey var" sözleriyle anlattı.

Öte yandan, sosyal medyada büyük bir üne kavuşmasına rağmen ‘Şal Adam'ın gerçek adı hala bilinmiyor. Bir canlı yayınında evli ve çocuk sahibi olduğunu, uzun yıllardır Namdaemun Pazarı'nda farklı ürünler sattığını anlatan esnafın dükkânını hangi gün ve saatlerde açtığı da belirsizliğini koruyor.

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