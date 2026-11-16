Hong Kong'da polis, kamu alanlarındaki güvenlik kameralarına yapay zeka destekli yüz tanıma özelliği ekledi. Suçla mücadele ve şüphelilerin takibi amacıyla kullanılacağı belirtilen yeni sistem, kişisel verilerin gizliliği ve gözetimin kötüye kullanılması konusunda tartışmaları da beraberinde getirdi.

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Hong Kong yönetimi, kamu güvenliğini artırmak ve suçların önüne geçmek amacıyla kamera gözetim sistemini genişletme kararı aldı. Bu kapsamda polis, pazartesi günü itibarıyla mevcut güvenlik kameralarına yapay zeka destekli yüz tanıma ve takip özelliklerini entegre etti.

SmartView adı verilen operasyon kapsamında devreye alınan sistemin, kalabalıkların izlenmesi ve şüphelilerin tespit edilmesinde kullanılması planlanıyor.

YAPAY ZEKA KÖTÜYE KULLANILMAYACAK

Hong Kong’da komiser Joe Chow, hafta sonu yaptığı açıklamada yeni teknolojinin yasalara uyan vatandaşlar için bir güvence olacağını savundu. Chow, sistemin mevcut gözetim altyapısının kapasitesini artıracağını belirterek, yapay zeka uygulamasının kötüye kullanılmayacağını söyledi.

Hong Kong sokaklarında yeni dönem! Kameralar artık yüzleri de tanıyacak

Güvenlik Şefi Chris Tang ise geçen yıl milletvekillerine yaptığı açıklamada, teknolojinin kalabalıkları takip etmek ve araç plakalarını okumak için kullanılacağını bildirmişti. Tang, sistemin suç şüphelilerinin takibinde de devreye alınacağını ifade etmişti.

2028’E KADAR HEDEF 60 BİN KAMERA

Polis verilerine göre, 2024 yılında faaliyete geçen SmartView operasyonu kapsamında Hong Kong genelinde yaklaşık 5 bin güvenlik kamerası kuruldu. Bu kameraların yardımıyla yaklaşık 2 bin 200 olayın aydınlatıldığı ve 2 bin 800'den fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Yetkililer, 2028 yılına kadar kamera sayısını 60 bine çıkarmayı hedefliyor.

Yapay zeka destekli gözetim sistemi, Hong Kong'da kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği konusundaki endişeleri de artırdı.

Hong Kong sokaklarında yeni dönem! Kameralar artık yüzleri de tanıyacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

“BİRÇOĞU VERİLERİNİZİ ÇOKTAN TOPLADI”

AFP'ye konuşan ve kimliği açıklanmayan 40'lı yaşlarındaki bir finans çalışanı, teknolojinin kötüye kullanılabileceğinden kaygı duyduğunu belirterek, "Hiçbir yerde sır kalmadı, birçok araç verilerinizi ve yüz görüntülerinizi çoktan topladı" dedi.

Bir başka Hong Kong sakini ise Çin ana karasındaki şehirlerde benzer sistemlerin uzun süredir kullanıldığını ve insanların bu teknolojiye alıştığını söyledi. Ancak yetkililerin toplanan verilerin nasıl kullanılacağı konusunda şeffaf olması gerektiğini vurguladı.

Benzer uygulamaların İngiltere gibi ülkelerde de kullanılması tartışmalara neden olurken, yanlış yüz eşleştirmeleri sonucunda haksız tutuklamaların yaşanabileceğine ilişkin endişeler dile getiriliyor. Avrupa Birliği ise 2024 yılında, belirli istisnalar dışında, kolluk kuvvetlerinin kamuya açık alanlarda gerçek zamanlı uzaktan biyometrik kimlik tespiti yapmasını yasakladı.

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