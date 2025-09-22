Brüksel düğmeye bastı! Macaristan ve Slovakya'nın petrol vanasını kapatıyor

AB, Rusya'nın Druzhba boru hattının fişini çekerek Macaristan ve Slovakya'nın bağlantısını kesmeye hazırlanıyor

Avrupa Birliği, Macaristan ve Slovakya’nın ana petrol tedarik kaynağı olan Druzhba boru hattını kapatmaya hazırlanıyor.

AB, RUS PETROLÜNÜ HEDEF ALIYOR

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa Birliği, Rusya’dan ham petrol ithalatını engelleyecek ticaret kısıtlamaları üzerinde çalışıyor.

Görüşmelere yakın kaynaklar, bu önlemlerin Druzhba boru hattı üzerinden yapılan teslimatları keskin biçimde azaltabileceğini, hatta tamamen durdurabileceğini öne sürdü.

MACARİSTAN VE SLOVAKYA VETO EDEMİYOR

Macaristan ve Slovakya, Rus enerji ithalatını aşamalı olarak bitirme çabalarına sürekli karşı çıkmıştı. Ancak Bloomberg, bu girişimi engelleyemeyeceklerini aktardı. Çünkü yaptırım paketlerinin aksine, ticaret önlemleri ulusal hükümetler düzeyinde kabul ediliyor ve oybirliği gerektirmiyor. Bu nedenle Budapeşte ve Bratislava’nın veto hakkı bulunmuyor.

WASHİNGTON'IN TALEPLERİYLE UYUMLU

AB’nin Druzhba üzerinden petrol akışını kesmesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’yı Rus enerji kaynaklarını tamamen terk etmeye çağıran talebini de karşılayacak.

Ukrayna savaşının başlamasından üç yılı aşkın süre geçmesine rağmen, Macaristan ve Slovakya halen Rus boru hattı petrolünü ithal eden tek AB ülkeleri olarak öne çıktı.

ÇEKYA RUS PETROLÜNÜ KESTİ

Daha önce Çekya, altmış yıl sonra ilk kez Rus petrol ithalatını tamamen durdurduğunu duyurmuştu. Başbakan Petr Fiala, bu kararın, Transalpine Boru Hattı’nın genişletilmesiyle birlikte ülkenin rafineri ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli miktarda Rus dışı ham petrol tedarik etmesi sayesinde mümkün hale geldiğini açıkladı.