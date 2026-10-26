Bulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı! Yotova ile Gyurov yarışacak

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda İliyana Yotova yüzde 34,8 oyla ilk sırada yer aldı. Seçim, 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bulgaristan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, oyların yüzde 34,8'ini alarak ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile yardımcısı adayı Georgi Kandev ise yüzde 32 oy aldı.

OYLARIN TAMAMI SAYILDI

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre, oyların tamamı sayıldı. İlk turda hiçbir aday çifti geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı. Seçime katılım oranının da yüzde 50’nin altında kalması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Yotova-Valchev ve Gyurov-Kandev ikilileri, 1 Kasım’da yapılacak ikinci turda yarışacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala