Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Dünya

Bulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı! Yotova ile Gyurov yarışacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Bulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı! Yotova ile Gyurov yarışacak
Başlık ResmiBulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı! Yotova ile Gyurov yarışacak

Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda İliyana Yotova yüzde 34,8 oyla ilk sırada yer aldı. Seçim, 1 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Kaydet
|

Bulgaristan'da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, oyların yüzde 34,8'ini alarak ilk sırada yer aldı. Eski Başbakan Andrey Gyurov ile yardımcısı adayı Georgi Kandev ise yüzde 32 oy aldı.

OYLARIN TAMAMI SAYILDI

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun (MSK) açıkladığı verilere göre, oyların tamamı sayıldı. İlk turda hiçbir aday çifti geçerli oyların yarısından fazlasını alamadı. Seçime katılım oranının da yüzde 50’nin altında kalması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

Yotova-Valchev ve Gyurov-Kandev ikilileri, 1 Kasım’da yapılacak ikinci turda yarışacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Bulgaristan
DÜNYA

Bulgaristan'ı karıştıran olay! Parlamento Başkanı’na soru sormak isteyen gazeteciyi yere serdiler

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.