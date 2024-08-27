Çalışan, mesai dışında iletişimi kesebilecek

Avustralya’da ülkede çalışanların haklarının korunmasını amaçlayan kanun yürürlüğe girdi.

Kanuna göre çalışanlar mesai saatleri dışında işverenlerin aramalarına ve e-Postalarına “makul sebepler” dâhilinde cevap vermeme seçeneğini kullanabilecek.

Kanunun işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurmasını engellemediği, yalnızca çalışanlara iletişim kurmayı reddetme hakkı verdiği belirtildi.

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İşveren ile çalışanın anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmesi gerektiği, çözülememesi durumunda ise kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) devreye gireceği bildirildi. Kanun, 15’ten fazla çalışanı bulunan kurumlar için geçerli olacak.