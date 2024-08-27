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Çalışan, mesai dışında iletişimi kesebilecek

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Çalışan, mesai dışında iletişimi kesebilecek

Dünya Haberleri

Avustralya’da ülkede çalışanların haklarının korunmasını amaçlayan kanun yürürlüğe girdi.

Kanuna göre çalışanlar mesai saatleri dışında işverenlerin aramalarına ve e-Postalarına “makul sebepler” dâhilinde cevap vermeme seçeneğini kullanabilecek.

Kanunun işverenlerin çalışanlarıyla mesai sonrası bağlantı kurmasını engellemediği, yalnızca çalışanlara iletişim kurmayı reddetme hakkı verdiği belirtildi.

İşveren ile çalışanın anlaşmazlıkları kendi aralarında çözmesi gerektiği, çözülememesi durumunda ise kamu denetçisi Adil Çalışma Komisyonunun (FWC) devreye gireceği bildirildi. Kanun, 15’ten fazla çalışanı bulunan kurumlar için geçerli olacak.

Düzenleyen:  - Dünya
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