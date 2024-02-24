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    • Haberler > Dünya > Can kaybı 30 bini geçti! Gazze'de cenazeler toplu mezarlara defnediliyor

    Can kaybı 30 bini geçti! Gazze'de cenazeler toplu mezarlara defnediliyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail, Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Ebu Zatar ailesinin evine saldırdı. Katliamda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler cenaze namazı kılındıktan sonra bölgedeki toplu mezarlığa defnedildi.

    İsrail'in Gazze'ye yönelik havadan ve karadan saldırıları 5 aya yakın bir süredir aralıksız sürüyor.

    TOPLU MEZARLIĞA GÖMÜLDÜLER

    Gazze'nin Deyr Belah kentindeki Ebu Zatar ailesinin evine düzenlenen saldırıda aileden çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybedenler cenaze namazı kılındıktan sonra bölgedeki toplu mezarlığa defnedildi.

    Can kaybı 30 bini geçti! Gazze'de cenazeler toplu mezarlara defnediliyor - 1. Resim

    CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

    Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 136 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

    İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 107 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 92'ye yükseldiği kaydedildi.

    Son saldırılarda İsrail güçlerinin 145 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 28'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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