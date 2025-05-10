CERN’de kurşundan altın üretildi! Simyacıların hayali gerçek oldu

Yeni bir araştırmaya göre, kurşun iyonlarının ışık hızına yakın hızlarda çarpıştırılmasıyla oluşan güçlü elektromanyetik alanlar nadir görülen bir nükleer dönüşümü tetikleyerek altın çekirdekleri meydana getirdi.

Yüzyıllar boyunca simyacılar, sıradan metalleri altına dönüştürmenin sırrını aradı. Ancak bu hayal, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (LHC) gerçek oldu.

PARÇACIK ÇARPIŞMALARINDAN ALTIN ÇEKİRDEKLERİ!

Yeni bir araştırmaya göre, kurşun iyonlarının ışık hızına yakın hızlarla çarpıştırılması, nadir bir nükleer dönüşümü tetikledi ve ortaya altın çekirdekleri çıktı.

CERN'deki deneyler sırasında, yüksek hızlı kurşun çekirdekleri birbirlerine çarptığında, elektromanyetik alanlar altında nükleer dönüşüm gerçekleşti. ALICE (Büyük İyon Çarpıştırıcı Deneyi) dedektörleri, bu nadir dönüşümü tespit etti.

SANİYELER İÇİNDE ALTIN!

Deneyler sırasında üretilen altın miktarı, bir gramın trilyonda biri kadar.

Her ne kadar miktar küçük olsa da, bu olayın gerçekleşmesi, modern fiziğin sınırlarını zorlayan bir gelişme olarak kayıtlara geçti.

Periyodik tabloda sadece üç proton farkıyla birbirinden ayrılan kurşun ve altın, LHC’deki çarpışmalar sayesinde dönüşebiliyor.

Deney, Ortaçağ simyacılarının hayalini kurduğu "krizopoeia"yı andırsa da, elde edilen miktar sadece 29 pikogram ile sınırlı kaldı.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ KAPILAR AÇILIYOR

Deneyde sadece altın değil, talyum ve cıva çekirdeklerinin de oluştuğu gözlemlendi.

"ORTAÇAĞ SİMYACILARININ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Deneyin ardından ALICE işbirliğinin sözcüsü, Utrecht Üniversitesi'nden fizikçi Marco van Leeuwen, "Dedektörlerimizin binlerce parçacık üreten kafa kafaya çarpışmalarla başa çıkabildiğini görmek etkileyici. Aynı zamanda birkaç parçacığın üretildiği çarpışmalara duyarlı olması, nadir elektromanyetik nükleer dönüşümleri incelememizi sağlıyor." dedi.